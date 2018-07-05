Сергеев: принятие президентского законопроекта расширит ответственность РАН

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) с принятием президентского законопроекта по науке не только расширит свои полномочия, но и получит дополнительную ответственность, сказал ТАСС президент РАН Александр Сергеев.
Госдума приняла в четверг во втором, основном чтении президентский законопроект, расширяющий цели деятельности, основные задачи и полномочия РАН.
"Для РАН это, во-первых, означает не только актуализацию и расширение полномочий, но и существенное расширение ответственности. В принятом во втором чтении законопроекте есть несколько серьезных предложений по ответственности Академии", - сказал он.
Руководитель РАН отметил, что благодаря законопроекту Академия получает "право заниматься прогнозированием и вынесением результатов на уровень государственной власти".
"РАН в значительной степени становится заказчиком всех фундаментальных исследований в стране. У нас появляются полномочия по восстановлению научно-технического задела в оборонной области. Конечно, важно и то, что РАН получает большие полномочия по осуществлению научной дипломатии", - пояснил Сергеев.
Он отметил, что несмотря на сложности, через которые проходил этот законопроект, "очень важным является тот факт, что практически все выступили за то, чтобы РАН получила такие широкие полномочия".
В первом чтении законопроект был принят Госдумой в марте текущего года.
Ко второму чтению законопроекта кабмин РФ подготовил три поправки, предложив внести формулировку, согласно которой РАН лишь "рассматривает вопросы о реорганизации и ликвидации государственных научных организаций" в порядке, установленном правительством, а не согласовывает, как было в первоначальном варианте, что значительно снижает полномочия Академии. Также правительство предложило закрепить обязанность Академии информировать МИД РФ о международном сотрудничестве в сфере научной и научно- технической деятельности, а прекращение полномочий руководителей научных организаций согласовывать с президентом РАН "в случаях, установленных правительством РФ".
В РАН выступили за снятие данных поправок, так как они, по мнению академиков, противоречат первоначальной концепции законопроекта, расширяющей полномочия Академии.
Ответственный комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в середине июня, посвященном обсуждению предложений кабмина, рекомендовал принять поправки во втором чтении без понижения роли Академии. Депутаты проголосовали за свою редакцию, предусматривающую сохранение за РАН права согласовывать вопрос о ликвидации и реорганизации научных институтов.
В конце июня председатель комитета Вячеслав Никонов сообщил, что комитет окончательно определился со своей позицией по данному вопросу. "Позиция эта звучит так: Академия наук согласовывает решения по реорганизации, ликвидации государственных научных организаций за исключением федеральных научных организаций, которые находятся в ведении тех федеральных министерств и ведомств, которые находятся в прямом подчинении президента", - сказал он.