Сергеев: принятие президентского законопроекта расширит ответственность РАН

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) с принятием президентского законопроекта по науке не только расширит свои полномочия, но и получит дополнительную ответственность, сказал ТАСС президент РАН Александр Сергеев.

Госдума приняла в четверг во втором, основном чтении президентский законопроект, расширяющий цели деятельности, основные задачи и полномочия РАН.

"Для РАН это, во-первых, означает не только актуализацию и расширение полномочий, но и существенное расширение ответственности. В принятом во втором чтении законопроекте есть несколько серьезных предложений по ответственности Академии", - сказал он.

Руководитель РАН отметил, что благодаря законопроекту Академия получает "право заниматься прогнозированием и вынесением результатов на уровень государственной власти".

"РАН в значительной степени становится заказчиком всех фундаментальных исследований в стране. У нас появляются полномочия по восстановлению научно-технического задела в оборонной области. Конечно, важно и то, что РАН получает большие полномочия по осуществлению научной дипломатии", - пояснил Сергеев.

Он отметил, что несмотря на сложности, через которые проходил этот законопроект, "очень важным является тот факт, что практически все выступили за то, чтобы РАН получила такие широкие полномочия".

Обсуждение поправок правительства РФ

В первом чтении законопроект был принят Госдумой в марте текущего года.

Ко второму чтению законопроекта кабмин РФ подготовил три поправки, предложив внести формулировку, согласно которой РАН лишь "рассматривает вопросы о реорганизации и ликвидации государственных научных организаций" в порядке, установленном правительством, а не согласовывает, как было в первоначальном варианте, что значительно снижает полномочия Академии. Также правительство предложило закрепить обязанность Академии информировать МИД РФ о международном сотрудничестве в сфере научной и научно- технической деятельности, а прекращение полномочий руководителей научных организаций согласовывать с президентом РАН "в случаях, установленных правительством РФ".

В РАН выступили за снятие данных поправок, так как они, по мнению академиков, противоречат первоначальной концепции законопроекта, расширяющей полномочия Академии.

Ответственный комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в середине июня, посвященном обсуждению предложений кабмина, рекомендовал принять поправки во втором чтении без понижения роли Академии. Депутаты проголосовали за свою редакцию, предусматривающую сохранение за РАН права согласовывать вопрос о ликвидации и реорганизации научных институтов.

В конце июня председатель комитета Вячеслав Никонов сообщил, что комитет окончательно определился со своей позицией по данному вопросу. "Позиция эта звучит так: Академия наук согласовывает решения по реорганизации, ликвидации государственных научных организаций за исключением федеральных научных организаций, которые находятся в ведении тех федеральных министерств и ведомств, которые находятся в прямом подчинении президента", - сказал он.