Голикова: около 540 млрд рублей планируется выделить на развитие науки

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правительство планирует выделить на обеспечение нацпроекта по науке в ближайшие шесть лет ориентировочно около 540 млрд рублей.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на селекторном совещании с регионами о ходе разработки нацпроектов в социальной сфере.

"На проект планируется направить порядка 540 млрд рублей. Результаты научных исследований, которые будут получены, должны быть внедрены в практику и производство", - сказала она.

По словам Голиковой, региональные научные центры будут также профинансированы в рамках нацпроекта, а их развитие будет вкладом в экономику региона, в котором они расположены.