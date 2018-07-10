Можно ли пересадить память

Идея пересадки памяти нравится ученым почти так же, как фантастам. Но создателей сериала "Черное зеркало" и других произведений, где обсуждается возможность поделиться воспоминаниями, занимают практические и этические вопросы, а с точки зрения нейробиологии эта процедура заманчива сама по себе — как научный результат. Если память действительно можно пересадить, значит, она физически содержится в том, что пересажено. Кто осуществит перенос воспоминаний, сделает открытие мирового масштаба.

Места памяти

Ответы на вопрос, где расположена память, находились один за другим. Многие скажут, что память скрыта в гиппокампе, отделе мозга, без которого воспоминания о событиях не формируются. Но гиппокамп требуется лишь для особой формы запоминания, характерной для человека и родственных животных: эпизодической, или автобиографической, памяти. Впрочем, со временем даже такая память будто "переезжает" в кору мозга. К тому же многие вещи, например навыки, формируются без участия гиппокампа, а у некоторых животных его и вовсе нет, как и других отделов мозга, аналогичных человеческим.

Еще память расположена в соединениях между нервными клетками. И в особых ферментах, поддерживающих возбуждение этих клеток. И в клеточных программах, регулирующих работу генов. И в особых белках-прионах (не тех прионах, что вызывают коровье бешенство). И в клеточных фабриках-рибосомах, которые собирают белки по генетической инструкции, память тоже содержится.

Все эти ответы выглядят противоречиво. Чем больше ученым известно о памяти, тем больше возникает вопросов философского толка: что вообще такое память и, в частности, что значит ее пересадить. На самом деле, никакого противоречия нет. В любом запоминании — неважно, в какой извилине и у какого животного, — есть что-то общее, фундаментальное, заложенное в эволюционную логику нервной системы. Постепенно все перечисленные способы и уровни сохранения информации стали складываться в общую картину: память не столько предмет, сколько агрегатное состояние.

Память как история мозга

Когда мозг воспринимает мир, внутри что-то меняется. Эти изменения влияют на то, как мозг продолжает воспринимать мир. Одни изменения быстро исчезают, другие сохраняются дольше, на них наслаиваются новые, от которых зависят последующие преобразования, и так далее. В любой момент времени все эти изменения — как долгосрочные, так и краткосрочные, — и представляют собой то, что мы считаем памятью.

Получается, память нигде не "лежит" и "переложить" ее невозможно. Она представляет собой текущее отражение совокупной истории отделов конкретного мозга, его нейронов и молекул. Мозг не "содержит" память — он и есть память.

Это очевидно и из бытового опыта. Если бы память можно было извлечь и спроецировать на экран, как в "Черном зеркале", это бы означало, что мы запоминаем реальность объективно, как видеокамера. Но память так не работает. Некоторые вещи запоминаются хорошо, некоторые плохо: мозг, в отличие от видеокамеры, решает, что помнить, а что нет.

Мало того что мозг запоминает очень выборочно, помним мы не реальность как таковую, а состояние мозга в момент восприятия. Источником могут быть происходящие вокруг события или эмоции, мотивации, другие воспоминания. Вспоминая, мы частично приводим мозг в прежнее состояние — и при таком воспроизведении "внутренние" источники неотделимы от "внешних". Соответственно, моя память — это именно моя память и ничья другая, ведь ни у кого другого нет точно такого же мозга, чтобы привести его в такое же состояние. Копировать нечего и некуда.

Но все ли так однозначно? Как морские улитки, испуганные электрошоком, поставили под сомнение привычный взгляд на нервные клетки? Зачем нейроны во время обучения "заражают" друг друга частицами, похожими на вирусы? Обо всем этом читайте в полной статье Николая Кукушкина на научно-популярном сайте "Чердак".