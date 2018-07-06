Ведущие мировые специалисты приедут в Обнинск на конференцию по ядерной энергетике

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Большое количество ведущих иностранных ученых и специалистов в области ядерной энергетики планирует принять участие в V Международной научно-технической конференции "Тяжелые жидкометаллические теплоносители в ядерных технологиях" (ТЖМТ-2018), которая пройдет в Обнинске Калужской области осенью текущего года. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского (ФЭИ, входит в научный дивизион Росатома).

"К нам на конференцию уже пришли подтверждения об участии ученых из Польши, Китая, Швейцарии, Нидерландов, Италии, Республики Корея, Австрии и Бельгии. Список иностранных специалистов в настоящее время уже обширный, но он точно будет пополняться дальше", - сказал собеседник агентства.

В ходе конференции планируется обсудить состояние и перспективы развития реакторов со свинцовыми и свинцово-висмутовыми теплоносителями, концепции инновационных быстрых реакторов с жидкометаллическими теплоносителями (ЖМТ), результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обосновывающих использование жидкометаллических теплоносителей в ядерных реакторах, обращение с облученным ядерным топливом и другие научно-технические вопросы.

Конференция пройдет в виде отдельных тематических сессий, в том числе мемориальной сессии, посвященной истории развития ядерной технологии с тяжелыми ЖМТ, а также научных сессий по всему спектру тематик.

Организатором конференции, которая пройдет в Обнинске с 8 по 10 октября, является ФЭИ. В ходе работы конференции планируются технические туры на первую в мире АЭС и на первый в мире свинцово-висмутовый реактор. Росатом является мировым лидером в разработке и эксплуатации ядерных реакторов с жидкометаллическими теплоносителями.