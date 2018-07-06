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Ученые нашли новый способ диагностирования рака печени

Наука
6 июля, 18:50 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 6, июля. /ТАСС

Результаты исследования показали, что доля успешных результатов этой модели составляет 92%

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ПЕКИН, 6 июля. /ТАСС/. Китайские ученые нашли новые маркеры рака печени и на их основании создали новую методику диагностики этого заболевания. Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа".

Рак печени является одним из самых распространенных и самых смертоносных заболеваний в мире. На момент постановки диагноза большинство пациентов находятся на последних стадиях рака. Поэтому ранняя диагностика рака печени, как и любого другого рака, крайне важна для продления жизни пациентов.

Поскольку ранние стадии рака могут быть обнаружены по показателям метилирования ДНК (изменения ДНК без нарушения нуклеотидной последовательности) в крови, ученые из Шанхайского Института питания и здоровья Китайской академии наук анализировали показатели метилирования ДНК у различных пациентов. В данном исследовании приняли участие 375 пациентов с раком печени, 50 пациентов со здоровой печенью и 3780 пациентов с другими видами онкологии.

Благодаря этому исследованию, китайские медики нашли потенциально диагностируемые биомаркеры рака печени и создали модель прогнозирования. Результаты показали, что доля успешных результатов данной модели составляет 92%. Исследование создало новое решение для ранней диагностики рака печени в будущем. По словам команды, далее планируется проводить исследования, основанные на этих выводах.

Исследование опубликовано в журнале Genome Medicine.

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