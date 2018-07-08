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Лауреат Нобелевской премии ожидает "большой прорыв" в изучении темной материи к 2024 году

Наука
8 июля, 11:57 дата обновления: 8 июля, 12:08 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Ученый отметил, что это станет возможным, если уже сейчас исследователи серьезно отнесутся к вопросу сбора недостающей информации

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Самюэл Тинг

Самюэл Тинг

© EPA/MARTIAL TREZZINI

ПЕКИН, 8 июля. /ТАСС/. Китайский физик-ядерщик с американским гражданством, лауреат Нобелевской премии Самюэл Тинг (Дин Чжаочжун) к 2024 году ожидает больших открытий в изучении темной материи. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

"Накопленные данные к этому времени позволят совершить решительный прорыв в изучении антивещества и природы происхождения темной материи", - отметил ученый, подчеркнув, что одна из ключевых задач исследователей на текущем этапе - постоянный сбор недостающей информации.

Тинг возглавляет команду специалистов, которые занимаются получением данных при помощи магнитного альфа-спектрометра, установленного на международной космической станции. По его словам, к настоящему моменту аппаратура зафиксировала более 120 млрд космических частиц, энергия излучения которых достигает 1 трлн электронвольт.

Темная материя - гипотетическое вещество, не взаимодействующее с электромагнитным излучением, как не испускающее его, так и не поглощающее. Ее существование подтверждается исследованиями скоплений галактик, в ходе которых можно выявить гравитационное взаимодействие соответствующих частиц с излучающим физическим веществом. Согласно подсчетам ученых, на темную материю приходится до 80% Вселенной и примерно четвертая часть энергии космоса.

В последнее время физики в КНР уделяют большое внимание проблеме обнаружения данного вещества. Это позволит объяснить такие явления, как межпланетная пыль, коричневые и белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры. Для выполнения соответствующей задачи в декабре 2015 года Китай вывел на орбиту спутник "Укун", который ведет наблюдения за темной материей. Как утверждают участники межведомственной правительственной программы КНР, занимающейся реализацией этого проекта, благодаря подобным исследованиям в последнее время им "удалось сделать еще один важный шаг в изучении космического пространства".

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