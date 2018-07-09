Археологи нашли на Таманском полуострове древнегреческие музыкальные инструменты

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Остатки древнегреческих музыкальных инструментов - арфы и лиры, обнаружили ученые Института археологии РАН (ИА РАН) в ходе раскопок на Таманском полуострове, говорится в сообщении ИА РАН.

"До настоящего времени нам была известна одна, частично сохранившаяся древнегреческая арфа из некрополя Пирея (Афины) и колки от арфы из некрополя города Тарант, расположенного на территории Великой Греции в Южной Италии. В некрополе Пирея арфа найдена в могиле последней трети V века до нашей эры. Колки от арфы в некрополе Таранта найдены в семейной усыпальнице III-II веков до нашей эры. В этом ряду арфа, найденная на Тамани, оказывается одной из самых ранних и хорошо сохранившихся во всем древнегреческом мире", - приводятся в сообщении слова руководителя Сочинской экспедиции Романа Мимохода.

Находки удалось сделать в ходе изучения древнего некрополя, расположенного недалеко от поселка Волна у подножия горы Зеленская в Темрюкском районе Таманского полуострова. По данным, полученным археологами, здесь со второй четверти VI века до нашей эры и до IV веках до нашей веры существовал греческий полис - один из городов Боспорского царства, располагавшегося по обе стороны Керченского пролива.

Сочинская экспедиция института археологии РАН ведет в данной местности раскопки уже третий год. Экспедиции исследовала более 600 захоронений и уже обнаружила уникальные артефакты, подчеркивающие взаимопроникновение греческой и местной культур.

Древние арфа и лира

Найденная учеными арфа представляет собой вариант древнегреческой арфы, известной по античным источникам под названием "тригон". Такие арфы, треугольной или лукообразной формы, считаются одними из древнейших музыкальных инструментов и происходят от простого лука, на котором вместо тетивы крепились струны. Самые древние изображения подобных арф обнаружили на фресках гробниц Древнего Египта.

Самое раннее изображение арфы-тригона на территории Греции датируется 2800-2700 годом до н.э. - это мраморная статуэтка арфиста, найденная на Кикладских островах. "Исследователи тщательно расчистили место находки и обнаружили, что арфа была сломана во время совершения погребального обряда: один кусок арфы с колками был уложен аккуратно рядом с другим. Как отмечают ученые, преднамеренная поломка вещей в древней ритуальной практике, особенно похоронной, была распространена в античном мире", - говорится в сообщении.

Лира, в отличие от арфы, считалась греческим инструментом. В античном мире существовало несколько типов лир, самым распространенным из которых была кифара - инструмент с деревянным корпусом и перекладиной, на которую с помощью штифтов натягивались струны одинаковой длины и разной толщины.

Детали кифары были обнаружены в предположительно воинском погребении, поскольку рядом с останками находился меч, рядом был похоронен конь. Археологи нашли костяную деталь для крепления струн (струнодержатель) и железный порожек, который поднимал струны над декой.

"Подобные детали встречаются у двух видов древнегреческих музыкальных инструментов : у лир и у их разновидностей - кифар. Так как лира, как правило, имела резонатор из панциря черепахи, следов которого в погребении обнаружено не было, то мы склоняемся к мнению, что перед нами остатки древнегреческой кифары. Резная пластина, которая может быть как украшением этого музыкального инструмента, так и плектром для игры на струнных инструментах - деталь, так же характерная для кифар. Это первая известная нам находка фрагментов кифары", - отмечает Мимоход.