В Томске разработали биоразлагаемый полимер для костных имплантатов, ускоряющий лечение

ТОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Ученым научного центра Томского политехнического университета (ТПУ) удалось получить полимер, который может использоваться в регенеративной медицине. Со временем он растворяется в организме и при механическом воздействии генерирует электрический заряд, чем стимулирует клетки организма и помогает выздоровлению. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вуза.

При разработке нового материала удалось совместить два важных при практическом применении свойства - полимер одновременно является биоразлагаемым и пьезоэлектриком (диэлектриком). "Преимущество полимеров перед той же пьезоэлектрической керамикой, используемой в медицине, в их механических свойствах - они эластичные. [Из такого материала] хирург может на месте отрезать ножницами "заплатку" для костного дефекта конкретного пациента", - подчеркивают в вузе.

По информации ТПУ, использовать такой гибридный полимер, способный производить электричество и со временем растворятся в живой ткани, можно в качестве материала для костных имплантатов для замещения костных дефектов, восстановления нервов и в качестве повязки на раны. Сибирским ученым удалось существенно улучшить по сравнению с аналогами механические свойства полимера. Теперь он лучше тянется - это имеет значение, если использовать его для изготовления, к примеру, раневых повязок.

"Пьезоэлектрические материалы способны производить заряд без внешнего источника электрической энергии. Заряд на их поверхности формируется под действием внешнего механического воздействия", - сообщили в вузе. Здесь также отметили, что пьезоэлектрический эффект широко исследуется для применения в регенеративной медицине, поскольку подобные диэлектрики усиливают регенерацию тканей. "Заряд на их поверхности взаимодействует с зарядом мембраны клетки, и этот электрический импульс стимулирует функциональные особенности клетки", - говорится в сообщении ТПУ.

Новый полимер получили в научно-исследовательском центре "Физическое материаловедение и композитные материалы" университета. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Materials Letters.

Ранее сообщалось, что ученые ТПУ доказали, что каркасы из пьезоэлектрического полимера с добавлением минеральных наночастиц могут с успехом использоваться для восстановления костной ткани. Такие композиты хорошо приживаются в организме и, преобразуя энергию сжатия- растяжения в электроимпульсы за счет пьезоэффекта, стимулируют рост костной ткани, ускоряя восстановление.