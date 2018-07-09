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Ростех представил на ИННОПРОМе сверхпрочный ноутбук с процессором "Эльбрус"

Наука
9 июля, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Компьютер смогут использовать как в военных, так и в гражданских целях, он предназначен для решения задач в полевых условиях и при чрезвычайных ситуациях

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ростех представил на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 сверхпрочный ноутбук на основе процессора "Эльбрус", говорится в сообщении корпорации.

"Компьютер может использоваться силовыми структурами для решения различных задач управления и работы с секретной информацией в полевых условиях, - отмечается в пресс-релизе. - Также (ноутбук - прим. ред.) может применяться в гражданских целях - для решения задач промышленности, логистики, сельского хозяйства, оказания медицинской помощи вне медицинских учреждений и/или в условиях чрезвычайных ситуаций".

В холдинге также добавили, что уже готовы запустить устройство в серийное производство.

Ноутбук отличается герметичным корпусом, устойчивостью к температурным изменениям и попаданию влаги. Новинка оснащена 17-дюймовым экраном и имеет габариты в 41,3 х 34 х 8 см.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году она собрала на своей площадке делегации из 95 стран, свою продукцию представили 600 компаний. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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