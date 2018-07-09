Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые опровергли теорию о том, что черно-белые полоски зебр служат им для терморегуляции

Наука
9 июля, 15:04 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, июля. /ТАСС

Ранее считалось, что с помощью полосок зебры регулируют температуру тела, когда жара достигает экстремальных отметок

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Людмила Пахомова/ТАСС

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Черно-белая окраска зебр, вопреки распространенным представлениям, не охлаждает тело животного. К такому выводу пришла группа шведских биологов из Лундского университета, которые провели исследование, опровергающее популярную теорию, сообщает газета The Daily Telegraph.

"Черно-белая окраска не может удерживать температуру тела на более низком уровне, чем однородная серая с аналогичной средней белизной. Таким образом, полосатый окрас не способен охлаждать тело животного", - говорит профессор Лундского университета Сюзанн Окессон, руководившая исследованием.

Смотрите также

Ученые тестируют крокодилов, чтобы понять способности их предков-динозавров

Шведские ученые выяснили роль случайности в выживании биологического вида

Чем больше птиц в стае, тем выше скорость их полета, выяснили шведские ученые

Ранее считалось, что с помощью полосок зебры регулируют температуру тела, когда жара достигает экстремальных отметок. Ученые предполагали, что черные и белые полоски охлаждают тела животных, создавая вокруг них конвекционное течение воздуха: потоки воздуха двигаются быстрее над поглощающими солнечный свет черными полосками и замедляются над белыми.

Чтобы проверить эту гипотезу, шведские ученые использовали большие металлические бочки. Они наполнили их водой, а затем, покрыв шкурами зебр, лошадей и другого крупного рогатого скота с различными черными, белыми и серыми узорами, поместили на солнце. Исследователи также убедились, что макеты из бочек адекватно отражают характеристики настоящих животных, сравнив температуру поверхности их тела с температурой поверхности бочек.

Когда макеты достаточно нагрелись, ученые измерили температуру воды: выяснилось, что черная бочка, как и предполагалось, нагрелась сильнее остальных, а белая оказалась самой холодной. Однако никакой разницы в температуре между бочками, завернутыми в полосатые черно-белые шкуры, и серыми бочками с такой же средней белизной, не оказалось. Эксперимент повторяли множество раз при разной погоде и скорости ветра, однако результат оставался одним и тем же.

Чем жарче, тем больше полосок

В настоящее время единого объяснения черно-белой окраски зебр не существует. Некоторые ученые предполагают, что полоски представляют собой разновидность камуфляжа, защищающего зебр от хищных животных. Другие убеждены, что такая окраска служит ключевым элементом брачных ритуалов. В прошлом году исследователи опубликовали работу, предполагающую, что полоски отпугивают жалящих насекомых, защищая зебр от болезней. И, наконец, версия, которую теперь отвергли шведские биологи, заключалась в том, что полоски служат для предотвращения перегрева тела зебр.

Ранее ботаники из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что у зебр, обитающих в более холодных регионах, меньше полосок, чем у тех, кто проживает в областях с постоянно высокой температурой. В ходе исследования ученые проанализировали окраску зебр в 16 местах их обитания в Африке и изучили связь между полосками и 29 естественными факторами, включая климат, наличие жалящих насекомых и хищников. Как показали результаты эксперимента, количество полосок больше всего изменялось в зависимости от температуры воздуха: чем жарче было в ареале обитания зебр, тем больше полосок было у животных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Швеция Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: восьмого мальчика вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
2
Как пытаются спасти школьников из затопленной пещеры в Таиланде
3
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
4
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
7
Песков: ситуация с отравлениями в Британии представляет опасность для всех европейцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!