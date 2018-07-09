Академик РАН: солнечная и геотермальная энергетика самые перспективные из ВИЭ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Солнечная и геотермальная энергетика являются самыми перспективными на сегодня из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), считает академик Российской академии наук (РАН), заведующий кафедрой физики неравновесных процессов Новосибирского государственного университета Сергей Алексеенко.

"На мой взгляд, наиболее перспективна солнечная и геотермальная энергетика с переходом на глубинное тепло. Также мы должны развивать методы хранения энергии", - заявил ученый отраслевому изданию "Страна "Росатом".

В июне текущего года Сергей Алексеенко стал лауреатом международной энергетической премии "Глобальная энергия-2018", объявление победителей которой прошло в пресс-центре ТАСС.

Ученый отметил, что в долгосрочной перспективе на планете будут доминировать ВИЭ. "Это весьма болезненный вопрос для России. Мы самые богатые по энергоресурсам, но если не будем развивать возобновляемые источники, то можем отстать от развитых стран навсегда", - сказал он, пояснив, что к 2035 году в России предполагается достичь доли ВИЭ 5% в общем энергобалансе, при том, что Германия к 2050 году планирует достичь 80%, а скандинавские страны - 100%.

"Если это произойдет, большинство стран просто перестанет покупать у нас органические энергоносители", - сказал академик.

В тоже время он отметил, что в России необходимо заниматься энергетикой на органическом топливе, совершенствуя технологии, повышая энергоэффективность и экологические показатели. "Если это газовая энергетика, то прежде всего создавать парогазовые установки. Это должно быть основной. Но в России таких установок единицы", - сказал Алексеенко.