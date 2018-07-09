Галстуки ухудшают кровоснабжение мозга, но не спешите их выбрасывать

Многие компании обязывают сотрудников носить галстуки. Возможно, требование это не лишено смысла: эксперименты показывают, что в строгой одежде люди чуть лучше справляются с задачами на абстрактное мышление. Хотя эти эксперименты не позволяют с уверенностью говорить о причинно-следственной связи, какая-то связь между дресс-кодом и продуктивностью тем не менее обнаружилась.

С другой стороны, медики давно подозревают, что галстуки могут вредить здоровью. Исследователи из Университетской клиники Шлезвиг-Гольштейна, чья работа о кровоснабжении мозга была опубликована 30 июня на сайте журнала Neuroradiology, даже назвали ношение галстука (то ли шутя, то ли всерьез) "социально поощряемым удушением".

В более ранних исследованиях высказывались предположения, что галстуки могут способствовать развитию инфекций, а также повышать внутриглазное давление и тем самым увеличивать риск появления глаукомы. Наконец, из-за перетянутой шеи — галстуком или чем-нибудь еще — может измениться и давление внутри черепа. Держа в уме эти данные, немецкие ученые решили проверить, как галстуки влияют на кровоснабжение мозга.

Для эксперимента исследователи разделили 30 молодых мужчин на две группы. Одним завязали галстуки так, чтобы им было чуть-чуть неприятно. Затем их трижды обследовали в магнитно-резонансном томографе через каждые 15 минут: с ослабленным и затянутым галстуком, а в конце — без него. С остальными участниками не стали делать ничего особенного, но тоже проверили в томографе.

Оказалось, что с застегнутой верхней пуговицей рубашки и затянутым галстуком объем поступающей в мозг крови снизился в среднем на 7,5%, а когда галстук был снят, по не вполне понятным причинам сократился еще больше. В контрольной же группе с мужчинами без галстуков этот показатель почти не менялся в течение всего эксперимента.

Ученые предполагают, что приток крови снизился как раз таки из-за того, что с галстуком на шее увеличивалось внутричерепное давление. Но что бы ни было подлинной причиной, главное — кровоснабжение мозга уменьшилось не настолько, чтобы всерьез навредить человеку.

Результаты исследования нужно трактовать осторожно. Да, приток крови уменьшился, но отток остался таким же, как без галстука на шее. Уровень кровоснабжения изменился заметно, но не катастрофически. Добровольцы были молодыми и здоровыми, но вдруг со стариками, курильщиками или теми, у кого есть проблемы с сосудами, вышло бы иначе. В контрольной группе не менялись средние показатели, но у некоторых мужчин кровоток все-таки менялся: может, они разволновались в громыхающем томографе, но может, дело в чем-то еще.

Перечисленные трудности признали и сами авторы исследования. О чем они не сказали, так это о том, что 15 человек — это слишком маленькая выборка, чтобы делать далекоидущие выводы. Так, в недавней работе, касающейся антидепрессантов, об их эффективности судили по данным о 116 тыс. пациентов. Для этого были обработаны результаты 522 клинических испытаний, а в статье о галстуках и мозге не упомянут ни один похожий эксперимент.

О долгосрочных последствиях ношения галстука будет сложно судить еще и потому, что ученым придется найти людей, которые регулярно надевают этот аксессуар, и тех, кто вообще его не носит; для любителей галстуков придется определить, как сильно они их затягивают. В каждом случае участникам придется верить на слово.

Наконец, исследователям нужно будет исключить другие факторы риска. Например, можно предположить, что галстуки чаще носят люди на ответственных должностях, они чаще испытывают стресс, это может привести к проблемам с сосудами, и галстук, скорее всего, навредит им сильнее. Но из-за этого вывести общую закономерность будет затруднительно.

Сами ученые из Университетской клиники Шлезвиг-Гольштейна тоже интерпретируют результаты с осторожностью: "Данная работа дополняет другие исследования, которые могут указывать на негативные последствия ношения туго завязанного галстука". Словом, развязывать виндзорский узел рановато, но на всякий случай лучше не затягивать его до предела.

Марат Кузаев