Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Развитие ядерных технологий обсудят молодые ученые на конференции в Тверской области

Наука
9 июля, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Мероприятие пройдет с 3 по 7 сентября в лагере "Волга"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 июля. Развитие и применение ядерных технологий а также актуальные проблемы в области ядерных реакторов и ядерного топливного цикла обсудят молодые ученые в ходе Международной научно-практической конференции молодых специалистов, ученых и аспирантов по физике ядерных реакторов "Волга-2018", которая пройдет с 3 по 7 сентября в лагере "Волга" (Тверская область). Об этом сообщает департамент коммуникаций Росатома.

"Конференция призвана обеспечить возможность обмена опытом, наработанным при проектировании, эксплуатации и моделировании ядерных реакторов, а также обеспечить возможность поделиться практическими подходами к обучению, которые могут быть применены на различных уровнях: студенческом, послевузовском и в аспирантуре", - говорится в сообщении.

"Волга-2018" организована Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ".

Конференция разделена на секции: "Особенности реакторов на быстрых нейтронах", "Проблемы перехода к замкнутому ядерному топливному циклу", "Расчетное сопровождение действующих и проектируемых ядерных реакторов", "Тестовые задачи, коды, базы данных и комплексные расчеты ядерных реакторов", "Ядерное образование и управление ядерными знаниями".

Планируется, что в работе "Волга-2018" примет участие больше 120 ученых из разных стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тверская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика
2
Хорватский футболист Вида извинился за высказывания после игры с россиянами
3
СМИ: в Таиланде приостановили операцию по эвакуации школьников из пещеры
4
Как пытаются спасти школьников из затопленной пещеры в Таиланде
5
Биография экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Прилепин объявил об уходе с поста замкомандира батальона ДНР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!