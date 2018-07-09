Развитие ядерных технологий обсудят молодые ученые на конференции в Тверской области

ТАСС, 9 июля. Развитие и применение ядерных технологий а также актуальные проблемы в области ядерных реакторов и ядерного топливного цикла обсудят молодые ученые в ходе Международной научно-практической конференции молодых специалистов, ученых и аспирантов по физике ядерных реакторов "Волга-2018", которая пройдет с 3 по 7 сентября в лагере "Волга" (Тверская область). Об этом сообщает департамент коммуникаций Росатома.

"Конференция призвана обеспечить возможность обмена опытом, наработанным при проектировании, эксплуатации и моделировании ядерных реакторов, а также обеспечить возможность поделиться практическими подходами к обучению, которые могут быть применены на различных уровнях: студенческом, послевузовском и в аспирантуре", - говорится в сообщении.

"Волга-2018" организована Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ".

Конференция разделена на секции: "Особенности реакторов на быстрых нейтронах", "Проблемы перехода к замкнутому ядерному топливному циклу", "Расчетное сопровождение действующих и проектируемых ядерных реакторов", "Тестовые задачи, коды, базы данных и комплексные расчеты ядерных реакторов", "Ядерное образование и управление ядерными знаниями".

Планируется, что в работе "Волга-2018" примет участие больше 120 ученых из разных стран.