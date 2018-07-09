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Институт экологии откроется в НИУ ВШЭ 1 августа

Наука
9 июля, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Официальное открытие запланировано на 1 августа

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Институт экологии откроется в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) 1 августа 2018 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вуза.

"Институт экологии НИУ ВШЭ займется исследовательской и образовательной деятельностью, а также экспертно- аналитической поддержкой государственных проектов в сфере экологической безопасности и проектов, предусмотренных госполитикой России в Арктике. Официальное открытие Института экологии НИУ ВШЭ запланировано на 1 августа 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что руководить Институтом экологии будет Борис Моргунов, ранее занимавшийся в Минэкономразвития и Госкомсевере РФ вопросами экономики природопользования и развития северных территорий. Институт будет заниматься не только исследованиями, направленными на повышение экологической безопасности и улучшения качества окружающей среды, но и образовательными проектами.

"Мы намерены привлекать к научно-исследовательской работе студентов и аспирантов "Вышки", а также использовать результаты исследований и разработок института в образовательных программах аспирантуры, магистратуры и бакалавриата и всячески содействовать их практическому применению", - цитирует пресс-служба будущего руководителя Института экологии Моргунова.

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