Польские археологи открыли на Сицилии средневековые захоронения, которым более 800 лет

ВАРШАВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Захоронения возрастом более 800 лет обнаружили польские археологи во время раскопок в районе средневекового костела San Michele del Golfo вблизи Палермо на Сицилии. По мнению исследователей, они принадлежат норманнам.

"Частично похороненные на кладбище без сомнения были представителями элиты или духовенства, о чем говорит форма некоторых гробов", - указал руководитель экспедиции профессор Славомир Моздох из Института археологии и этнологии Польской академии наук во Вроцлаве. По его словам, в этом году им удалось обнаружить 10 захоронений, в том числе трех женщин и двух детей. Предполагается, что это кладбище было связано с существовавшим при костеле госпитале, упомянутом в документах XII века.

Многое указывает на то, что обнаруженные останки принадлежали выходцам с севера Франции - норманнам, которых считают потомками викингов. "Местный антрополог утверждает, что на это указывает высокий рост и массивность скелетов", - отметил Моздох.

Предположения антрополога находят подтверждение и в истории. "Во второй половине XI века остров был отбит у арабов норманнским королем Рожером (1031-1101) из рода Отвилей. Интересно, что костел начал строиться еще до завоевания близлежащего Палермо у мусульман. Поэтому конструкция появилась на возвышенности, в стратегическом месте", - подчеркнул руководитель экспедиции.

Польские исследователи работают на Сицилии уже не первый сезон. В прошлом году им также удалось найти интересные захоронения, подтверждающие теорию о западноевропейских корнях местного костела. Они уже получили данные исследования ДНК, которые свидетельствуют о том, что у похороненных там людей была светлая кожа, волосы и глаза, что не характерно для проживавшего тогда на Сицилии населения.

Раскопки были проведены и внутри костела. "Его западноевропейская форма, архитектура, найденные монеты, отчеканенные в Шампани, указывают на то, что его строители и первые жители были выходцами из Нормандии и с севера Апеннинского полуострова", - констатировал Моздох.