В Ассоциацию научно-технического сотрудничества РФ и КНР подали заявки 200 организаций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Около 200 российских и китайских научных организаций и предприятий подали заявки на членство в Ассоциации научно-технического сотрудничества РФ и КНР, которая была образована в декабре 2017 года. Об этом во вторник журналистам в ходе выставки ИННОПРОМ-2018 сообщил председатель Уральского отделения (УрО) РАН, вице-президент РАН академик Валерий Чарушин.

Меморандум о создании ассоциации был подписан УрО РАН и Хэйлунцзянской академий наук. Заявлялось, что стороны будут взаимодействовать в области материаловедения, а также развития Арктики. "Есть огромный интерес к созданию нашей ассоциации: 156 научных организаций Китая выразили желание присоединиться и 44 научных организаций из России. Это не только академические учреждения, но и высшие учебные заведения, ряд промышленных предприятий", - сказал академик Чарушин.

Он отметил, что в рамках ассоциации ее членами будет осуществляться поиск индустриальных партнеров, проводиться конкурсы совместных фундаментальных исследований.