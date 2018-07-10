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В Ассоциацию научно-технического сотрудничества РФ и КНР подали заявки 200 организаций

Наука
10 июля, 10:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Члены Ассоциации будут искать индустриальных партнеров и проводить конкурсы совместных фундаментальных исследований, сказал вице-президент РАН академик Валерий Чарушин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Около 200 российских и китайских научных организаций и предприятий подали заявки на членство в Ассоциации научно-технического сотрудничества РФ и КНР, которая была образована в декабре 2017 года. Об этом во вторник журналистам в ходе выставки ИННОПРОМ-2018 сообщил председатель Уральского отделения (УрО) РАН, вице-президент РАН академик Валерий Чарушин.

Меморандум о создании ассоциации был подписан УрО РАН и Хэйлунцзянской академий наук. Заявлялось, что стороны будут взаимодействовать в области материаловедения, а также развития Арктики. "Есть огромный интерес к созданию нашей ассоциации: 156 научных организаций Китая выразили желание присоединиться и 44 научных организаций из России. Это не только академические учреждения, но и высшие учебные заведения, ряд промышленных предприятий", - сказал академик Чарушин.

Он отметил, что в рамках ассоциации ее членами будет осуществляться поиск индустриальных партнеров, проводиться конкурсы совместных фундаментальных исследований.

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