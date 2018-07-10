Производство нейромобилей может начаться в России в 2021 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Серийное производство управляемых силой мысли российских нейромобилей планируется запустить в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Разработка специалистов Нижегородского государственного университета имени Лобачевского представлена на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

"Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы". Разработчики отметили, что будут готовы к запуску серийного производства нейромобилей в 2021 году", - говорится в сообщении.

Как сказал на презентации врио губернатора области Глеб Никитин, нейромобиль позволит сделать более качественной жизнь россиян, страдающих патологиями конечностей, церебральным параличом, последствиями травм головы, рассеянным склерозом и другими заболеваниями.

"По данным разработчиков, людей, которые сейчас ограничены в мобильности из-за особенностей здоровья и которым мог бы помочь преодолеть эти трудности нейромобиль, в России порядка 13 млн человек", - отметил он.

Принцип работы

Транспортное выглядит как обычный легковой автомобиль. Система управления транслирует биоэлектрические сигналы пользователя, в том числе его головного мозга, в команды управления устройством. При этом разработчики оставляют окончательное решение при управлении нейромобилем за человеком и его решение является ключевым. С помощью сенсоров, по задумке ученых, детектируются намерения человека, и уже эти мысли транслируются в систему управления устройства.

Ученые ориентируются на несколько категорий людей с ограниченными возможностями - у кого осталась мышечная активность, а также на тех, у кого она полностью отсутствует.

"В мире уже есть аналоги подобных устройств, однако отечественная разработка потребляет энергии на 30-55% меньше, чем импортные аналоги. Кроме того, себестоимость отечественного нейромобиля ниже, чем у зарубежных образцов", - сказал журналистам руководитель лаборатории разработки интеллектуальных биомехатронных технологий университета имени Лобачевского Василий Миронов.

Всего Нижегородская область представила на ИННОПРОМе около 20 инновационных импортозамещающих разработок, среди которых также компактные супер-ЭВМ, не имеющие аналогов в России и входящие в десятку самых быстродействующих в мире.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году она собрала на своей площадке делегации из 95 стран, свою продукцию представили 600 компаний. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.