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Госдума приняла закон о расширении полномочий РАН

Наука
10 июля, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Согласно документу, РАН будет прогнозировать основные направления научного развития страны и руководить научной деятельностью в вузах

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, расширяющий и уточняющий направления и цели деятельности, основные задачи и полномочия Российской академии наук (РАН).

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Согласно соответствующим изменениям в закон "О Российской академии наук", внесенным на рассмотрение нижней палаты парламента президентом РФ Владимиром Путиным, РАН получает дополнительные полномочия. В частности, к целям деятельности академии теперь будет относиться прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны вкупе с руководством научной и научно-технической деятельностью научных организаций и вузов.

В задачи академии включаются проведение финансируемых за счет бюджета исследований (в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса), организация разработки программы фундаментальных научных исследований в стране на долгосрочный период и координация соответствующих исследований. Кроме того, РАН получит право направлять в органы власти предложения по развитию законодательства и по вопросам, относящимся к своей сфере деятельности, проводить по ним публичные слушания. Документом уточняется, что РАН ежегодно подготавливает и представляет президенту РФ и в кабмин доклад о реализации государственной научно-технической политики в стране.

Также закрепляется ряд положений, касающихся международного научного сотрудничества: так, согласно документу, РАН организует проведение совместно с зарубежными научными организациями фундаментальных и прикладных исследований, участвует от имени РФ в реализации международных научных программ и проектов. Также прописывается, что РАН организует международный академический обмен, содействует развитию научных и иных гуманитарных связей с государственными и негосударственными структурами других стран.

Согласование реорганизации научных организаций

Ранее активное обсуждение вызвали подготовленные правительством РФ поправки ко второму чтению, в том числе предложение прописать, что РАН лишь рассматривает вопросы о реорганизации и ликвидации государственных научных организаций в установленном кабмином порядке, а не согласовывает, как это указывалось в первоначальном варианте.

В РАН сочли, что это противоречит первоначальной концепции законопроекта, расширяющей полномочия академии, и выступили за снятие поправок. Профильный комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал принять законопроект во втором чтении без понижения роли РАН.

В основном чтении 5 июля Госдума поддержала законопроект в редакции, сохраняющей за РАН право согласовывать вопросы реорганизации и ликвидации НИИ и рассматривать внесение изменений в их устав в части научной деятельности в порядке, установленном правительством. Также в тексте законопроекта прописано, что прекращение полномочий руководителей научных организаций и назначение исполняющих обязанности осуществляется по согласованному с президентом РАН решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Новые полномочия

Как сообщал ТАСС президент РАН Александр Сергеев, с принятием президентского законопроекта Академия наук не только расширит свои полномочия, но и получит дополнительную ответственность. Руководитель РАН отметил, что благодаря законопроекту академия получает "право заниматься прогнозированием и вынесением результатов на уровень государственной власти".

"РАН в значительной степени становится заказчиком всех фундаментальных исследований в стране. У нас появляются полномочия по восстановлению научно-технического задела в оборонной области. Конечно, важно и то, что РАН получает большие полномочия по осуществлению научной дипломатии", - пояснял Сергеев.

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Путин, Владимир Владимирович Сергеев, Александр Михайлович
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