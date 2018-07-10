Президент РАН: РФ заинтересована в сотрудничестве с учеными из КНР в сельском хозяйстве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Российские ученые заинтересованы в сотрудничестве с китайскими коллегами в сельском хозяйстве, а также в гуманитарных исследованиях, в частности, в области экономики. Об этом во вторник сообщил журналистам президент РАН Александр Сергеев в рамках IX Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

"Нас в России очень интересует развитие сельского хозяйства на современных достижениях естественных наук, это чрезвычайно важный аспект. [...] Здесь очень важно сотрудничество с Китаем: и в современной геномике (раздел молекулярной генетики, посвященный изучению генома и генов живых организмов - прим. ТАСС), и в растениеводстве, и животноводстве, это и современные хранилища, [...] Россия с большим количеством земельного фонда, который мог быть хорошим полигоном для развития органического сельского хозяйства", - сказал он.

Также Сергеев добавил, что сотрудничество в гуманитарной сфере является еще одним перспективным направлением. "Я имею в виду прежде всего экономику. [...] То есть нам бы хотелось, чтобы были не только традиционные области, связанные с металлургией, материаловедением, экологией, но и новые, которые сейчас очень интересны", - пояснил Сергеев.

При этом он отметил, что помимо развития фундаментальных исследований важен поиск промышленных партнеров для оперативного внедрения научных разработок. "Нам очень важен опыт Китая в построении схемы взаимодействия с промышленностью, […] с другой стороны, если мы говорим о ситуации в России, то Уральское отделение (УрО) РАН для России является примером того, как нужно выстраивать отношения с промышленностью: очень много разработок, которые здесь делаются, находят отражение в промышленности, и в этом смысле УрО РАН является лидером нашей академической науки, и это правильно, что теперь УрО РАН является лидером создания Ассоциации [научно-технического сотрудничества РФ и КНР]", - добавил он.

Ранее сообщалось, что руководители УрО РАН и Хэйлунцзянской академии наук подписали меморандум о создании Ассоциации научно-технического сотрудничества РФ и КНР. По словам вице-президента РАН, председателя УрО РАН Валерия Чарушина, интерес к ассоциации уже проявили 156 организаций Китая и 44 организации России. Помимо научных организаций, среди них высшие учебные заведения и промышленные предприятий сторон.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.