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Ростех модернизирует отечественный аппарат по поддержанию жизнедеятельности человека

Наука
10 июля, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Обновленный комплекс позволит снимать электрокардиограмму с расшифровкой, отображать частоту пульса пациента, измерять насыщенность крови кислородом и параметры дыхания

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех" совместно с учеными из МГУ им. М. В. Ломоносова проведет модернизацию отечественного аппарата по поддержанию жизнедеятельности человека "Ангел". Об этом было объявлено в ходе выставки ИННОПРОМ-2018.

"У модернизированного комплекса "Ангел" будет существенно расширен функционал, в то же время он станет компактнее, легче и дешевле, - отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. - Комплекс не только будет снимать показатели пациента, но и передавать их по телекоммуникационным каналам, что позволит врачам-диагностам удаленно оценить состояние пациента и дать указания по его лечению".

В частности, модернизированный комплекс позволит снимать электрокардиограмму с расшифровкой, отображать частоту пульса пациента, перфузию, фотоплетизмограмму, измерять насыщенность крови кислородом, температуру по двум каналам, параметры дыхания, давления, мониторить частоту сердечных выбросов. На основе этих показателей "Ангел" будет способен определять состояние пациента.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2018 проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Южная Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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