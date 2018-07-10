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Археологи обнаружили руины древнего библейского города Цэйр в Израиле

Наука
10 июля, 15:30 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 10, июля. /ТАСС

По мнению директора израильского парка Иордан, на территории которого находится деревня Бейт Цайда, новое открытие привлечет большое количество паломников-христиан со всего мира

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июля. /ТАСС/. Археологи, проводящие раскопки в Израиле вблизи Иерусалима, обнаружили руины ворот древнего города Цэйр, где, по преданию, Иисус Христос накормил тысячи людей всего пятью ломтями хлеба и двумя рыбинами. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Исследователи наткнулись на кирпичную кладку, которая, вероятно, является остатками ворот библейского города Цэйр, на месте которого в начале нашей эры располагалась рыбацкая деревня Бейт Цайда. По их мнению, находка относится к периоду Первого Храма (1000-586 годы до н.э.). Специалисты указывают, что размер и состояние найденных фрагментов позволяют говорить о том, что Цэйр был достаточно крупным городом.

"В период Второго храма (516 год до н.э. - 70 годы н.э) данная местность называлась Бейт Цайда, а во время существования Первого храма здесь располагался город Цэйр", - заявил Рами Арав, руководивший проведением раскопок, добавив, что от крепостных ворот первого периода сохранилось очень мало.

По мнению Ави Либермана, директора израильского парка Иордан, на территории которого находится деревня Бейт Цайда, новое открытие привлечет большое количество паломников-христиан со всего мира.

Раскопки в данной местности проходят уже более тридцати лет. За это время археологам удалось найти самые разнообразные предметы: монеты, бусы, кувшины и ключи, а также щит, принадлежавший римскому солдату. Одним из наиболее ценных артефактов является монета, датируемая 35 годом до н.э. Считается, ее отчеканили в честь приезда Марка Антония и Клеопатры в город Акко. На сегодняшний день в мире сохранилось всего двенадцать подобных монет.

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