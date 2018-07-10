Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спецпредставитель президента считает принципиально важной организацию совместных проектов

Наука
10 июля, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Дмитрий Песков отметил, что не только крупнейшие, но и любые университеты должны быть готовы включиться в программу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Назначенный во вторник на пост спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков видит одной из основных своих задач координацию работы органов государственной власти, вузовских и исследовательских центров и бизнеса, вовлеченного в цифровую экономику, создание совместных проектов и форм работы.

"Направления работы четко обозначил президент в майском указе и в указе о назначении - это координация вопросов технологического и цифрового развития. <…> Заделы для этого созданы в рамках НТИ - Национальной технологической инициативы - за которую я отвечал в Агентстве стратегических инициатив. Эта работа будет продолжена, и здесь принципиально важна организация совместных проектов, совместных форм работы между стартапами, между растущими компаниями, между крупными корпорациями, между органами государственности власти, крупными вузовскими и исследовательскими центрами, общественными организациями", - сказал ТАСС Песков.

"Эти формы организации, наверное, сейчас ключевая задача, потому что именно наличие человеческого капитала в нужном направлении создает возможность для эффективного инвестирования в государственные проекты - здесь я вижу приоритеты своей деятельности", - отметил он.

При этом, по словам Пескова, основной акцент стоит делать на скорости подготовки кадров. "На острове Русский сейчас мы проводим такой эксперимент (проект образовательного интенсива "Остров 10-21" - прим. ТАСС) с первой тысячей уже взрослых студентов, с тем, чтобы упаковать в короткие, сверхинтенсивные форматы ту подготовку, которая занимает месяцы, порой годы", - пояснил Песков.

Спецпредставитель президента отметил, что готовность включиться в эти программы подготовки кадров должен быть готов любой вуз страны.

"Есть несколько десятков университетов, которые активно участвуют уже сейчас в реализации программы "Цифровая экономика" и в НТИ - это ряд крупнейших федеральных университетов и ряд традиционно самых сильных университетов: МГУ, СПбГУ, и Физтех, и МИФИ, и Бауманка, ДВФУ, УрФУ, Новосибирский университет, Санкт-Петербургский политехнический университет. Многие университеты сегодня - это опорная сеть НТИ, и мы надеемся, что она будет быстро развиваться в ближайшие годы, масштабироваться, потому что принцип состоит в том, чтобы учить не тысячи, а миллионы. Обучение миллионов - это и есть самый большой вызов, которые стоит сейчас в области подготовки кадров", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Национальная технологическая инициатива
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
2
Трамп назвал Путина своим соперником
3
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
4
Федерация футбола Украины предложила Вукоевичу работу и компенсирует ему штраф ФИФА
5
СМИ: Киев готов возобновить сооружение завода ядерного топлива совместно с РФ
6
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!