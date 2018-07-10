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Археологи будут искать тульское оружие на затонувшем в XVII веке у берегов Крыма корабле

Наука
10 июля, 16:01 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 10, июля. /ТАСС

Находки передадут в военно-морской музей "Михайловская батарея" в Севастополе

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ТУЛА, 10 июля. /ТАСС/. Археологическая экспедиция из Тулы отправится к месту крушения в 1786 на поиски огнестрельного и холодного оружия тульского производства, находившегося на борту корабля "Святой Александр", который в 1786 году потерпел крушение в Черном море у крымского мыса Тарханкут. Работы будут проводиться в рамках проекта "География тульского металла", разработанного Тульским областным отделением Русского географического общества (РГО), рассказал ТАСС руководитель отделения Олег Золотарев.

"Экспедицию будем проводить в районе мыса Тарханкут на западе Крыма, планируем организовать обследование морского дна - гидролокацию всей бухты, с помощью подводных металлоискателей определить контуры кораблекрушения. Работы организованы в рамках проекта "География тульского металла", будем искать огнестрельное и холодное оружие, произведенное в Туле и находившееся на борту корабля "Святой Александр", - сказал Золотарев.

Проект "География тульского металла", по словам Золотарева, стартовал в 2018 году и приурочен к 380-летию российской черной металлургии, первые предприятия этой отрасли основаны в Туле в XVII веке.

Построенный в 1717 году русский парусный линейный корабль "Святой Александр" разбился о подводный риф в районе Тарханкута в 1786 году. Место кораблекрушения тульские исследователи обнаружили в 2005 году. "В военно-морском архиве сохранились документы - заказы на поставку оружия из Тулы на этот корабль, ведомости оплаты работ. Также есть подтверждение, что в Туле изготавливались кованые элементы, крепежные изделия для "Святого Александра", - отметил Золотарев.

Участниками поисковых работ станут аквалангисты тульского подводного клуба "Нептун" и члены региональной общественной организации "Экспедиция морских и подводных исследований". "Научное руководство осуществляет археолог, сотрудник Института Востоковедения РАН Виктор Лебединский. Работы планируем начать 18 августа и завершить 1 сентября", - сказал Золотарев.

По его словам, все находки передадут в военно-морской музей "Михайловская батарея" в Севастополе.

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