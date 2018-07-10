В Аргентине обнаружены останки гигантского динозавра, возраст которых больше 200 млн лет

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июля. /ТАСС/. Аргентинские палеонтологи обнаружили на западе страны останки гигантского динозавра, который жил более 200 млн лет назад. Как сообщил журнал Nature Ecology & Evolution, доисторический ящер, которого назвали Ingenia Prima, был в три раза крупнее своих сородичей, обитавших на планете в триасовый период (251,9 - 201,3 млн лет назад).

"Наткнувшись на останки, мы сразу поняли, что нашли нечто необычное. Вероятно, это был первый динозавр-гигант", - сообщила Сесилия Апальдетти, палеонтолог аргентинского Университета города Сан-Хуан. Изучив найденные фрагменты скелета - позвонки, часть лопатки, кости передних и задних конечностей, ученые пришли к выводу, что "тенденция к гигантизму у ящеров, появившихся около 250 млн лет назад, началась гораздо раньше, чем предполагалось до сих пор".

Останки Ingenia Prima обнаружены в предместье города Сан-Хуан, находящемся в 1100 км к западу от столицы Аргентины Буэнос-Айреса. По мнению палеонтологов, длина ящера достигала 8-10 метров, а весил он 7-10 тонн. Открытие аргентинских ученых свидетельствует о том, что первые гигантские ящеры появились примерно на 25-30 млн лет раньше, чем предполагалось.

Ранее считалось, что рептилии-гиганты впервые появились в юрский период, около 180 млн лет назад. Но, судя по находке аргентинских палеонтологов, это произошло примерно 205 млн лет назад.