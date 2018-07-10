Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Археологи начали раскопки на месте собора XII века в Новгородском кремле

Наука
10 июля, 18:33 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 10, июля. /ТАСС

Основание храма обнаружили еще во время работ в 1940-1941 годы, но раскопки приостановились из-за Великой Отечественной войны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Новгородская археологическая экспедиция возобновила работы на территории кремля, где располагался собор Бориса и Глеба постройки XII века. Основание древнего храма обнаружили еще в 1940-е годы, при этом часть культурного слоя осталась нетронутой и есть вероятность новых находок, сообщила во вторник пресс-служба Новгородского музея-заповедника.

"Архитектурно-археологический отряд приступил к работам на Борисоглебском раскопе. Участок у северной стены церкви Андрея Стратилата получил название по существовавшему здесь до конца XVII века каменному собору Бориса и Глеба. Изучение его древних фундаментов является основной задачей экспедиции", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что храм был построен в 1167-1173 годах по заказу богатого новгородца Сотко Сытинича и после неоднократно перестраивался.

Основание храма обнаружили еще во время работ в 1940-1941 годы, но раскопки приостановились из-за Великой Отечественной войны. В 2008 году исследования возобновили - тогда удалось зафиксировать фрагменты фундаментов XII и XV веков. Сейчас памятник будет изучаться уже на современном уровне, с применением новых методов.

"Архитектурные памятники раскапывают неразрушающим методом, то есть [в ходе раскопок] выходят на определенный уровень, ниже которого опускаться нельзя, иначе остатки постройки развалятся. На Рюриковом городище мы попробовали делать раскопки между фундаментами, получилось удачно", - приводит пресс-служба слова руководителя археологической экспедиции, профессора Владимира Седова. По информации музея, в экспедиции рассчитывают на новые находки, так как предыдущие исследования оставили в некоторые участки культурного слоя нетронутыми.

Главным результатом работ станет реконструкция фундаментов собора, которая в дальнейшем может послужить для проекта музеефикации древнего памятника. В этом году экспедиция работает на небольшом участке, чтобы определить стратегию дальнейших раскопок. Общая продолжительность исследований может занять не один год с постепенным увеличением площади Борисоглебского раскопа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новгородская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Криштиану Роналду
2
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
3
Минтруд: более 60 регионов выразили положительные мнения о законопроекте о пенсиях
4
Мостовой: Роналду в "Ювентусе" будет играть менее ярко, чем в "Реале"
5
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
6
Украина получила предложение от китайской компании выкупить российскую долю акций ТВЭЛ
7
СМИ: всех эвакуированных из пещеры в Таиланде людей доставили в больницу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!