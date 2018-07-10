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В Самарской области планируют создать Агентство наук и технологий

Наука
10 июля, 18:36 UTC+3 САМАРА САМАРА 10, июля. /ТАСС

Врио губернатора Дмитрий Азаров считает, что советы и рекомендации ученых фонда "Сколково" помогут организовать работу агентства с наибольшей эффективностью

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САМАРА, 10 июля. /ТАСС/. Агентство наук и технологий планируется создать в Самарской области. Об этом во вторник заявил врио губернатора области Дмитрий Азаров на встрече с участниками заседания Консультативного научного совета фонда "Сколково".

"Мы планируем и уже обсудили создание Агентства наук и технологий Самарской области. На наш взгляд, сегодня время диктует такие решения", - отметил Азаров.

По его словам, агентство должно стать единым центром, определяющим вектор научно-технологического развития региона. Как считает врио губернатора, советы и рекомендации ученых фонда "Сколково" помогут организовать работу агентства с наибольшей эффективностью.

Заседание Консультативного научного совета фонда "Сколково" прошло 9-10 июля на базе Самарского национального исследовательского университета. Как сообщалось ранее, заседание было посвящено пяти ключевым темам - аэрокосмической отрасли, энергетике, информационным технологиям, биологии и сельскому хозяйству. В работе заседания приняли участие ученые с мировым именем, в том числе два Нобелевских лауреата - Жорес Алферов и профессор Стэнфордского университета Роджер Дэвид Корнберг.

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