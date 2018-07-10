Археологи обнаружили старейший отрывок из поэмы Гомера "Одиссея"

АФИНЫ, 10 июля. /ТАСС/. Группа греческих и немецких археологов обнаружила при раскопках отрывок из поэмы Гомера "Одиссея", который, как они считают, может быть старейшим из всех сохранившихся. Фрагмент на гравированной глиняной табличке был найден на Пелопоннеском полуострове в Древней Олимпии - крупнейшем святилище Древней Греции и месте рождения первых Олимпийских игр, сообщает во вторник агентство Reuters.

Отрывок содержит тринадцать строк из XIV рапсодии "Одиссеи", где ее главный герой, Одиссей - царь острова Итака - обращается к своему верному другу - свинопасу Эвмею. Согласно предварительным оценкам, находка датируется Римской эпохой и, вероятно, относится к периоду до III века нашей эры. Точный возраст отрывка еще нуждается в подтверждении, однако глиняная табличка является "важным археологическим, эпиграфическим, литературным и историческим экспонатом", говорится в сообщении Министерства культуры Греции.

"Одиссея" - вторая после "Илиады" классическая поэма, приписываемая древнегреческому поэту Гомеру (VIII век до н. э.). По некоторым источникам, она была создана в VIII веке до н. э. В произведении рассказывается о странствиях мифического героя по имени Одиссей во время его возвращения на родину после окончания Троянской войны, а также о приключениях его жены Пенелопы, ожидавшей Одиссея на острове Итака. Поэма считается одним из величайших произведений мировой литературы.