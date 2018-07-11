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Ученые обнаружили в Приморье четыре новых для России вида грибообразных организма

Наука
11 июля, 5:02 UTC+3

Один из обнаруженных в заповеднике "Кедровая падь" видов миксомицетов оказался очень редким

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© Валерий Матыцин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Ученые МГУ имени М. В. Ломоносова обнаружили в приморском заповеднике "Кедровая падь" (входит в состав ФГБУ "Земля леопарда") четыре новых для России вида грибообразных организма (миксомицета), включая один очень редкий вид. Об этом в среду сообщает пресс-служба "Земли леопарда".

"Среди десятков определенных видов специалистам МГУ удалось выявить четыре вида миксомицетов, которые ранее не были обнаружены в России, и в нашей стране были впервые найдены именно на территории "Земли леопарда". Один из них, Stemonaria rufipes [Стемонария красноногая], оказался особенно редким: Приморье стало всего третьим местом такой находки в мире после Японии и Коста-Рики", - говорится в сообщении.

"Миксомицеты - одноклеточные животные, родственные почвенным амебам. Размножаются они почти как грибы - спорами, поэтому их называют грибообразными организмами, и они стоят на рубеже между растительным и животным царствами", - сообщает пресс-служба.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, ученые брали пробы в заповеднике в прошлом году, после чего исследовали их в лабораториях, и только сейчас обнаружили редкие миксомицеты. Полностью завершить обработку данных они планируют в 2019 году.

"Кедровая падь" - государственный природный заповедник, носит статус биосферного резервата ЮНЕСКО и является старейшим на Дальнем Востоке. Эти земли не были затронуты последним оледенением, что способствовало сохранению реликтового леса. Заповедник является уникальным по своему биоразнообразию местом, известным за пределами России. Поэтому ежегодно в теплый сезон сюда приезжает работать множество специалистов.

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