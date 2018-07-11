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Исследователи подсчитали, сколько насекомых ежегодно съедают птицы

Наука
11 июля, 13:18 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 11, июля. /ТАСС

Человечество в год потребляет в пищу примерно 400 млн тонн мяса и рыбы, что сопоставимо с количеством уничтожаемых птицами насекомых

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© AP Photo/Rajesh Kumar Singh

ЖЕНЕВА, 11 июля. /ТАСС/. Ученые Базельского университета подсчитали, что в течение года пернатые употребляют в пищу около 500 млн тонн жуков, бабочек, червяков и других видов класса насекомых. Результаты исследования опубликованы в специализированном журнале "The Science of Naturе".

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В статье отмечается, что птицы являются практически единственными регуляторами числа насекомых на планете, тем самым поддерживая баланс между представителями этого древнейшего класса животных и остальной фауной Земли.

В содружестве с американскими и турецкими зоологами швейцарские ученые построили математическую модель, с помощью которой выяснили, что в настоящее время в мире насчитывается примерно 6 тыс. видов пернатых, а их суммарный вес равен 3 млн тонн.

Живи и дай жить другим

Как отмечают швейцарские зоологи, птицы уничтожают миллиарды насекомых в момент вскармливания потомства, способного поглотить их в количестве, превышающем вес подрастающего поколения в несколько раз. Польза птиц для флоры планеты неоценима, считают ученые. Уничтожая гусениц и твердокрылых насекомых - главных врагов всего растительного мира, пернатые помогают остальным жителям Земли.

Один из авторов проекта, научный сотрудник Базельского университета Марти Ниффелер отмечает тот факт, что "птицы, наряду с пауками и муравьями, которые не являются, к счастью, основной пищей для пернатых, приносят неоценимую пользу экосистеме планеты, сохраняя миллионы видов растений".

При этом ученый подчеркивает, что количество вредных насекомых, ежегодно употребляемых в пищу пауками, - от 400 до 800 млн тонн - примерно равно по весу насекомым, уничтожаемым их "союзниками" - пернатыми.

Человечество в год потребляет в пищу примерно 400 млн тонн мяса и рыбы, что сопоставимо с количеством уничтожаемых птицами насекомых, подытоживает Ниффелер.

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