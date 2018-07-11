Ученые нашли связь между вниманием младенцев к лицам и склонностью к сопереживанию

ХЕЛЬСИНКИ, 11 июля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Внимание младенцев к лицам может влиять на развитие таких чувств, как сопереживание и желание помогать ближнему в более старшем возрасте. К такому выводу пришли ученые из Университета Тампере по результатам проведенного ими исследования.

Всего в эксперименте приняли участие более 200 семимесячных младенцев из Тампере и нескольких соседних с ним населенных пунктов. Ученые отслеживали такой показатель, как движения их глаз и, в частности, внимание к лицам.

Специалисты отмечают, что именно в семь месяцев, по их наблюдениям, интерес к лицам проявляется особенно сильно. Затем, по мере взросления, он постепенно спадает.

Согласно полученным учеными данным, те младенцы, которые наиболее внимательно следили за лицами окружающих в семимесячном возрасте, позднее - в два года - более, чем другие, были склонны к проявлению так называемого спонтанного просоциального поведения, то есть сопереживания, стремления оказывать помощь и заботиться о других. Кроме того, у этих детей в четырехлетнем возрасте также реже прослеживались такие черты, как закрытость и холодность.

По мнению ученых, полученные результаты могут помочь скорректировать проблемы с социальным поведением на ранних этапах жизни. Сейчас, по словам руководителя исследовательской группы Юкки Леппянена, специалисты намерены продолжить свои наблюдения. В частности, им важно будет проверить, подтвердится ли такой результат в эксперименте с более широкой и неоднородной группой участников.