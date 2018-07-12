Эволюция Homo sapiens была мультиэтнической и мультикульурной, утверждают ученые

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Человек разумный Homo sapiens появился в результате эволюции архаичных людей, сформировавшихся не в одном районе Африки - в восточном, согласно популярной гипотезе, а во многих регионах континента. К такому выводу, как сообщила в четверг газета The Guardian, пришла международная группа ученых во главе с археологом Оксфордского университета Эленор Скерри на основе всестороннего изучения ископаемых, археологических и генетических данных.

Отличительные черты современного человека, по выражению экспертов, появились мозаично, в разных популяциях, охватывающих весь африканский континент. Только после десятков или сотен тысяч лет скрещивания и культурного обмена между этими полуизолированными группами появился полноценный современный человек. "Эта гипотеза о происхождении современного человека из одной популяции [и региона] застряла в сознании людей, но мы думали об этом слишком упрощенно", - полагает Скерри.

Такие главные особенности Homo sapiens, как глобулярный мозг, подбородок и маленькое лицо, возникли у популяций в различных местах и в разное время. Раньше это либо объяснялось, либо свидетельствовало о том, что один крупный популяционный поход вокруг континента в массовом порядке или увольнение некоторых окаменелостей в качестве боковых ветвей современной человеческой линии, которые только что развили определенные анатомические сходства.

Последние исследования показывают, что эти особенности были присущи различным популяциям, которые периодически на протяжении тысячелетий были отделены друг от друга реками, пустынями, лесами и горами, прежде чем они снова вступали в контакт из-за климатических изменений. "Эти барьеры создали миграционные и контактные возможности для групп, которые ранее могли быть отделены, - поясняет Скерри. - Они могли какое-то время ассимилироваться, а затем разойтись вновь".

200 тыс. - 400 тыс. лет назад наши предки могли сосуществовать с различными популяциями, в том числе с более примитивными особями Homo naledi, фрагменты которых обнаружены на юге Африки, и с особями с большим объемом мозга - Homo heidelbergensis в Центральной Африке, а также многими другими. Исследование полностью опубликовано в журнале Trends in Ecology and Evolution.