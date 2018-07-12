Разработчик нового препарата для усвоения кальция стал победителем акселератора УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Финалисты конкурса инновационных разработок Уральского федерального университета (УрФУ) представили экспертному жюри проекты на IX Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Победителем стал разработчик нового препарата для эффективного усвоения кальция в организме человека, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе УрФУ.

"На ИННОПРОМе прошло представление инновационных разработок участников восьмого сезона Акселератора УрФУ перед индустриальными партнерами и инвесторами, состоялось распределение призового фонда. Победителем и обладателем диплома первой степени стал проект Александра Бажутина - препарат "Реоцитан". Инновационная составляющая разработки решает важнейшие известные проблемы данного рынка: поскольку кальций не усваивается в нужной мере после приема существующих препаратов, возникают серьезные побочные эффекты после. Новый препарат создает максимальную усвояемость кальция в организме без возникновения побочных эффектов", - сказали в пресс-службе.

Всего в программе акселератора приняло участие 14 человек. "Диплом второй степени получила образовательная платформа LigroGame Алены Молодняковой, диплом третьей степени получил проект Константина Киселева - международный онлайн сервис бронирования трансфера по всему миру. Дипломом этой же степени был награжден проект Константина Неуймина - аппаратно-программный комплекс видеосвязи", - уточнили в пресс-службе.

По словам директора центра трансфера технологий УрФУ Нины Феодосиади, основным итогом мероприятия стало начало новых партнерств между инноваторами и предпринимателями. "Университет, который является организатором акселератора, в очередной раз демонстрирует систему работы с инновациями региона, которая уже более пяти лет является генератором ярких и новых проектов в том числе на федеральном и международном уровне", - отметила она.

Акселератор УрФУ - это деловая программа, которая обеспечивает ускоренное развитие стартапов на любых стадиях развития, его длительность составляет три месяца. В этом году он проводился по четверым направлениям, среди которых биомедицина, информационные технологии, электроэнергетика и нефтегазовая промышленность.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.