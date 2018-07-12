Школьники представили свои разработки на выставке ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Школьники, которые участвуют в проектной смене Уральского федерального университета (УрФУ), представили свои разработки в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, которая проходит с 9 по 12 июля в Екатеринбурге. Всего в ходе сессии "Система работы с талантливыми детьми: региональный опыт" молодые разработчики презентовали пять лучших проектов в области нейротехнологий, энергетики, медицины и IT, передает корр. ТАСС.

Впервые были представлены проекты усовершенствованного газотурбинного двигателя, планы по расширению ресурсной базы пищевой и парфюмерной продукции за счет уральских растений, современный и более дешевый по сравнению с аналогами протез конечности, проект универсального гидрофобного покрытия для предотвращения коррозии и обледенения материалов, а также новейшие способы реабилитации при помощи виртуальной реальности.

"В наше время процесс реабилитации после травм плеча, предплечья и кистей рук требует выполнения определенных упражнений, которые причиняют боль человеку. Цель нашего проекта - разработать игру в виртуальной реальности, которая позволила бы ускорить процесс реабилитации, не требуя таких больших затрат, как тренажеры. Таким образом, восстановление и поддержание работоспособности верхних конечностей приносило бы удовольствие. В нашей игре пациент может заниматься баскетболом, стрелять из лука или махать двуручным мечом - все игровые действия напрямую связаны с перечнем реабилитационных упражнений, которые мы выяснили после консультации с медиками", - рассказал один из трех авторов проекта Георгий Коркин.

Эксперты сессии отметили, что разнообразие инновационных проектов говорит о движении в нужном направлении в сфере поддержки талантливых детей. "Будущее нашей страны сделают они. <…> Мы, конечно, ждем таких ребят в наши вузы. Через 10-15 лет это будут люди совершенно новой формации, это медицина будущего, а она через 10-15 лет будет абсолютно реальной", - подчеркнула ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун.

Летняя школа УрФУ работает в загородном центре "Таватуй". Участниками летней проектной смены стали 175 школьников 8-10 классов со всей Свердловской области. На смене работают семь направлений: "Информационные технологии", "Конструирование сложных технических систем", "Новые материалы", "Космос. Навигация. Связь", "Медицина будущего", "Нейротехнологии" и "Современная энергетика". Смена завершится 13 июля.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМа-2018 стала Южная Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс- центра.