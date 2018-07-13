Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля

ТАСС, 13 июля. Редкое природное явление произойдет в пятницу - Луна сблизится с Землей на очень небольшое по астрономическим меркам расстояние - 357 тыс. 430 км - и на непродолжительное время заслонит часть Солнца.

Затмение начнется в 04:48 мск при восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана. Около 06:20 мск (13:20 по местному времени) посмотреть на затмение смогут жители расположенного к юго-востоку от Австралии острова Тасмания - Луна закроет для них 3,5% солнечной поверхности. Жители Мельбурна смогут увидеть, как Луна спрячет от них 0,43% солнечного диска. Чуть позже возможность увидеть затмение будет предоставлена 400 жителям новозеландского острова Стьюарт, хотя от них скроется лишь 0,07% Солнца. Закончится затмение в 07:14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой, говорится в сообщении Московского планетария.

Лучше всего затмение будет видно в районе австралийской антарктической станции Кейси, где совсем недавно закончилась полярная ночь и Солнце пока лишь едва поднимается над линией горизонта, - там Луна скроет примерно 20% поверхности солнечного диска. В момент затмения Солнце будет находиться в созвездии Близнецы.

13 июля произойдет частное солнечное затмение, не видимое на территории РФ.https://t.co/rFzswBJaeu#АстрономияДляВсех pic.twitter.com/U6stAYZKzf — Планетарий (@tvoyplanetary) 10 July 2018

"Лучше всего затмение будет видно в Антарктиде, причем на той территории, где в настоящее время существует колония императорских пингвинов. Таким образом, возможно, именно пингвины, а не люди станут главными свидетелями этого затмения", - отмечает научное издание Space.

Это второе затмение Солнца в 2018 году, первое зарегистрировано 15 февраля, третье будет 11 августа. Все солнечные затмения будут частными. Наблюдать эти частные затмения Солнца будет возможно только в приполярных областях южного и северного полушарий Земли.

Thursday's Antarctic Solar Eclipse Is for the Penguins https://t.co/9niY4A6XoE pic.twitter.com/ty1V9EMp2L — SPACE.com (@SPACEdotcom) 11 July 2018

В последний раз в пятницу 13-го суперлуна частично закрывала для жителей Земли Солнце в декабре 1974 года, следующее солнечное затмение в пятницу 13-го произойдет в сентябре 2080 года. С астрономической точки зрения гораздо больший интерес представляет предстоящее через две недели самое длинное в этом столетии полное лунное затмение, которое будет продолжаться 103 минуты. Оно произойдет в пятницу 27 июля.

Солнечные затмения происходят только тогда, когда Луна находится между Землей и Солнцем (фаза новолуния). В течение года может произойти от двух до пяти затмений.