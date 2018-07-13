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Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля

Наука
13 июля, 0:43 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 13, июля. /ТАСС

Лучше всего астрономическое явление будет видно в Антарктиде

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© REUTERS/Mike Blake

ТАСС, 13 июля. Редкое природное явление произойдет в пятницу - Луна сблизится с Землей на очень небольшое по астрономическим меркам расстояние - 357 тыс. 430 км - и на непродолжительное время заслонит часть Солнца.

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Затмение начнется в 04:48 мск при восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана. Около 06:20 мск (13:20 по местному времени) посмотреть на затмение смогут жители расположенного к юго-востоку от Австралии острова Тасмания - Луна закроет для них 3,5% солнечной поверхности. Жители Мельбурна смогут увидеть, как Луна спрячет от них 0,43% солнечного диска. Чуть позже возможность увидеть затмение будет предоставлена 400 жителям новозеландского острова Стьюарт, хотя от них скроется лишь 0,07% Солнца. Закончится затмение в 07:14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой, говорится в сообщении Московского планетария.

Лучше всего затмение будет видно в районе австралийской антарктической станции Кейси, где совсем недавно закончилась полярная ночь и Солнце пока лишь едва поднимается над линией горизонта, - там Луна скроет примерно 20% поверхности солнечного диска. В момент затмения Солнце будет находиться в созвездии Близнецы.

"Лучше всего затмение будет видно в Антарктиде, причем на той территории, где в настоящее время существует колония императорских пингвинов. Таким образом, возможно, именно пингвины, а не люди станут главными свидетелями этого затмения", - отмечает научное издание Space.

Это второе затмение Солнца в 2018 году, первое зарегистрировано 15 февраля, третье будет 11 августа. Все солнечные затмения будут частными. Наблюдать эти частные затмения Солнца будет возможно только в приполярных областях южного и северного полушарий Земли.

В последний раз в пятницу 13-го суперлуна частично закрывала для жителей Земли Солнце в декабре 1974 года, следующее солнечное затмение в пятницу 13-го произойдет в сентябре 2080 года. С астрономической точки зрения гораздо больший интерес представляет предстоящее через две недели самое длинное в этом столетии полное лунное затмение, которое будет продолжаться 103 минуты. Оно произойдет в пятницу 27 июля.

Солнечные затмения происходят только тогда, когда Луна находится между Землей и Солнцем (фаза новолуния). В течение года может произойти от двух до пяти затмений.

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