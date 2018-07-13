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Совфед одобрил закон о расширении полномочий РАН и основных задачах ее деятельности

Наука
13 июля, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Российская академия наук получит право направлять в органы власти предложения по развитию законодательства и по вопросам, относящимся к своей сфере деятельности

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о расширении полномочий и уточнении целей и направлений деятельности Российской академии наук (РАН).

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Как рассказал зампред комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Кресс, закон закрепляет за академией обеспечение координации и проведения научных исследований в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства. РАН получит право направлять в органы власти предложения по развитию законодательства и по вопросам, относящимся к своей сфере деятельности, проводить по ним публичные слушания. Уточняется, что Академия наук будет ежегодно готовить и представлять президенту РФ и в правительство доклад о реализации государственной научно-технической политики в стране.

К целям деятельности РАН отнесены прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ, а также научно- методическое руководство деятельностью научных и образовательных организаций высшего образования.

Определены законом и положения о международном сотрудничестве академии. В частности, устанавливается, что РАН организует проведение совместно с зарубежными научными организациями фундаментальных и прикладных исследований, участвует от имени России в реализации международных научных программ и проектов. Кроме того, оговаривается, что Академия наук организует международный академический обмен, а также содействует развитию научных и иных гуманитарных связей с государственными и негосударственными структурами других стран.

Реорганизация и ликвидация НИИ

При этом за Российской академией наук сохраняется право согласовывать вопросы реорганизации и ликвидации НИИ и рассматривать внесение изменений в их устав, касающихся научной деятельности, в порядке, установленном правительством РФ. Прекращение полномочий руководителей научных организаций и назначение исполняющих обязанности будет происходить на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по согласованию с президентом РАН.

Комментируя одобрение документа, глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина отметила, что закон усиливает координирующую роль РАН в реализации государственной научной и научно-технической политики РФ. Она напомнила, что в рамках Десятилетия детства в России, стартовавшего с этого года по указу главы государства, за РАН закреплены функции по популяризации науки и вовлечению детей и молодежи в научное творчество.

РАН довольна законом

На вопрос спикера Совфеда Валентины Матвиенко, удовлетворены ли академики новым законом, вице-президент РАН Валерий Козлов ответил утвердительно. "Ответ на ваш вопрос положительный. Он [закон] вполне нас удовлетворяет", - сказал он.

Козлов отметил, что, возможно, стоит более широко посмотреть на круг вопросов, связанных с регулированием российской науки, и добавил, что это уже "следующие шаги", речь о которых будет идти в ходе обсуждения проекта нового закона о науке.

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