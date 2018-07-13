Археологи приступят к изучению пещеры в Крыму с останками мамонтов 14 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Археологи и спелеологи в субботу приступят к дополнительному обследованию найденной карстовой пещеры в Крыму, где обнаружены останки животных доледникового периода, в том числе мастодонтов и мамонтов. Об этом в пятницу ТАСС сообщил заместитель председателя крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что инициировал создание комиссии по обследованию пещеры, которая была обнаружена в районе поселка Зуя Белогорского района при строительстве трассы "Таврида". Работы на этом участке приостановлены до тех пор пока исследования не завершатся, поскольку, по мнению специалистов, существует угроза провала дорожного полотна. Эксперты отмечали, что пещера может хранить следы деятельности древнего человека, а также поможет понять, каким был Крым до ледникового периода.

"Завтра археологи спускаются в пещеру для дополнительного обследования. Работы будут вестись не только в пещере, но и на прилегающей территории. Это будут геофизические и археологические исследования", - сообщил Гоцанюк.

По его словам, с подрядчиком строительства трассы "Таврида" археологами и властями достигнуто соглашение, что до окончания обследования работы на этом участке вестись не будут. "Нашли полное понимание с компанией-подрядчиком, которая выполняет работы по прокладке трассы "Таврида". Друг другу никто мешать не будет. Наука занимается своими вопросами, строители - своими", - сказал он, затруднившись ответить на вопрос, сколько по времени может занять работа археологов.

Глава Российского союза спелеологов Геннадий Самохин в свою очередь сообщил ТАСС, что о сохранности пещеры беспокоиться не стоит. "Достигнута договоренность и с властями, и со строителями, что пещера будет сохранена полностью", - сказал он. Самохин отметил, что работы по обследованию пещеры, предварительно, могут занять до трех недель.

Согласно госконтракту, рабочее движение на первой очереди трассы "Таврида", которая соединит Крымский мост с остальными районами Крыма, по двум полосам от Керчи до Симферополя откроется в декабре. Ввод в эксплуатацию всех 250 километров трассы до Севастополя запланирован на декабрь 2020 года.