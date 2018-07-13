Ученые смогли впервые получить трехмерные цветные рентгеновские снимки

ЖЕНЕВА, 13 июля. /ТАСС/. Новозеландские ученые представили первый в мире рентгеновский аппарат, способный делать трехмерные цветные снимки.

Как сообщает на своем сайте Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН), уникальность прибора обеспечивается за счет технологии, разработанной для Большого адронного коллайдера (БАК).

Отмечается, что ученые из новозеландских университетов Кентербери и Отаго около десяти лет совершенствовали оригинальный чип Medpix, предназначенный изначально для наблюдения за экспериментами на коллайдере, и адаптировали его под медицинские нужды. Вместе с 20 исследовательскими институтами отец и сын - профессора Фил и Энтони Батлеры - создали третье поколение чипа, который позволяет получить картинку с большим разрешением и высокой точностью прорисовки деталей. После успешных испытаний основанная ими компания MARS Bioimaging заключила лицензионное соглашение с ЦЕРН на использование этой технологии в коммерческой версии аппарата.

Уникальность разработки заключается в том, что она позволяет делать снимки, на которых отображается сразу несколько видов тканей, а также выявлять признаки заболеваний. Среди опубликованных компанией снимков есть, например, изображение запястья, на котором можно рассмотреть как костную ткань, так и мышцы.

Отмечается, что пользователи могут получить доступ как к снимкам, реконструированным при помощи заложенных в аппарат алгоритмов, так и к исходным данным, которые они могут обработать по собственной методике. Кроме того, производитель заявляет о низком уровне облучения, что должно упростить задачу врачей во время длительных исследований и позволит делать больше снимков без ущерба для здоровья.

До недавнего времени исследователи использовали экспериментальный сканер для диагностики раковых опухолей, состояния костей и суставов, а также сердечно-сосудистых заболеваний. "Первые перспективные результаты этих исследований показывают, что использование спектрографии в повседневной медицинской работе позволит ставить более точный диагноз", - заявил Энтони Батлер.

Ожидается, что уже в ближайшие месяцы пациенты ревматологических и ортопедических отделений новозеландских клиник получат возможность пройти обследование на данном аппарате, сообщается на сайте ЦЕРН.