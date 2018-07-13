Роскосмос и Росатом обсудили сотрудничество в суперкомпьютерных технологиях

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Представители госкорпораций "Роскосмос" и "Росатом" провели рабочее совещание, в ходе которого обсудили возможности сотрудничества в суперкомпьютерных технологиях и создании новых материалов.

Совещание прошло под руководством гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сообщили в пятницу в пресс-службе космической госкорпорации.

"На встрече представители госкорпораций обсудили возможности развития взаимодействия в таких направлениях, как суперкомпьютерные технологии и применение программных комплексов разработки Росатома, создание радиационно стойкой отечественной компонентной базы и новых материалов, а также использование технологий малой энергетики в интересах российской космонавтики", - сказали в пресс-службе.

В числе конкретных продуктов специалистами Росатома были представлены комплекс "Логос", позволяющий моделировать различные физические процессы, а также система полного жизненного цикла "Цифровое предприятие" и центры обработки данных для хранения и распространения информации.

Представители Роскосмоса сделали встречные предложения по приложению программных разработок в ракетно-космической промышленности. Некоторые совместные предложения двух госкорпораций в ближайшее время могут быть включены в госпрограмму "Цифровая экономика", отметили в пресс-службе.

"Серьезный интерес для обеих организаций вызвала инициатива создания межведомственного центра радиационных испытаний электронно-компонентной базы [ЭКБ]. В центре планируется моделировать влияние всех существующих видов космического излучения на ЭКБ и радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов. По этому поводу, а также по ряду других совместных инициатив были достигнуты договоренности о проведении дополнительных межведомственных встреч, конференций и семинаров", - добавили в Роскосмосе.

Ранее Рогозин сообщал, что Роскосмос особое внимание уделит тесной кооперации с Росатомом, чтобы максимально использовать достижения коллег в создании альтернативных источников энергии, специальных и стратегических материалов, создании радиационно стойкой компонентной базы и суперкомпьютерных технологий. Он уточнил, что уже проведены переговоры, создаются рабочие группы по направлениям.