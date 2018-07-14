СМИ: швейцарским ученым удалось расшифровать текст древнего папируса

ЖЕНЕВА, 14 июля. /ТАСС /. Ученые из Базельского университета сумели прочитать текст на папирусе, возраст которого составляет около 2 тыс. лет. Об этом сообщила газета Neue Zurcher Zeitung.

При помощи ультрафиолетового и инфракрасного излучения экспертам удалось установить, что зеркально исписанный с обеих сторон лист состоит из нескольких склеенных слоев. Не разделяя листов, исследователи сумели все прочитать и выяснили, что речь идет о медицинском тексте времен поздней Античности (III-VI вв. н.э.). Как предполагают специалисты, манускрипт, возможно, принадлежит перу древнеримского медика Галена (130-210 гг. н.э.).

"Это сенсационное открытие, - считает профессор древней истории Базельского университета Забине Хюбнер. - Большинство папирусов представляет собой документы, письма, доклады или расписки. В случае же с этим письменным артефактом речь идет о литературном тексте, что намного ценнее".

"Теперь мы можем сказать, что это медицинский текст времен поздней Античности, описывающий феномен "истерического апноэ" (остановка дыхательных движений - прим. ТАСС). Мы исходим из того, что это либо текст древнеримского медика Галена, либо неизвестный комментарий к нему", - подчеркнула профессор. Гален является самым упоминаемым врачом древности после Гиппократа (460-370 гг. до н.э.).

В ходе дальнейших исследований специалисты намерены установить, действительно ли автором манускрипта является сам Гален.

Базельское собрание папирусов насчитывает 65 письменных артефактов на пяти языках. Ценные экземпляры были приобретены университетом в 1900 году для научных исследований. Однако два папируса попали в собрание намного раньше. Предположительно, они оказались в Базеле в XVI веке и были частью коллекции базельского юриста и коллекционера Базилиуса Амербаха (1533-1591).