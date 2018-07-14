В окрестностях Каира нашли древнюю мастерскую по бальзамированию

КАИР, 14 июля. /ТАСС/. Специализированная мастерская, в которой в эпоху Древнего Египта бальзамировали тела умерших, была обнаружена в ходе раскопок в историческом районе Саккара, расположенном к югу от современной египетской столицы - Каира. О новом археологическом открытии сообщил в субботу журналистам египетский министр по делам древностей Халед аль-Анани.

"Экспедиция, в состав которой вошли египетские и немецкие специалисты, обнаружили мастерскую, в которой древние египтяне проводили бальзамирование высокопоставленных особ эпохи фараонов", - сказал аль-Анани.

Он сообщил, что в мастерской, которая располагается на глубине 30 метров, сохранилось множество специальных хирургических инструментов и сосуды, в которых находятся остатки веществ, использовавшихся в процессе мумификации. "Группа ученых уже приступила к изучению химического состава этих веществ и остатков масел, которые считались в древние времена абсолютно секретными", - добавил министр.

Помимо древней мастерской, отметил аль-Анани, египетско-немецкая группа обнаружила в том же районе некрополь, "в котором сохранились многие древние артефакты". Министр сообщил о найденных пяти закрытых каменных саркофагах. "Пока был открыт только один из них, в нем находится мумия и некоторое количество золотых предметов", - пояснил он, не сообщив другие подробности.

Открытие было сделано в районе Саккара, на южной стороне пирамиды последнего фараона V-й династии Унаса, который правил древним государством с 2375 по 2345 год нашей эры.

На территории комплекса в Саккаре находится и всемирно известная шестиступенчатая пирамида фараона III династии Древнего царства Джосера, которая является самым древним из сохранившихся до наших дней грандиозных каменных строений в мире. Она была построена приблизительно в 2650 году до нашей эры и считается предтечей всех "гладких" египетских пирамид, возведенных в последующие столетия в Древнем Египте, в том числе и трех пирамид на плато Гиза - Хеопса, Хефрена и Микерина.