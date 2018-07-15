В Старой Руссе открывается первая археологическая школа для молодежи

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Первая молодежная археологическая школа откроется в воскресенье в городе Старая Русса Новгородской области. Участники из разных регионов будут работать на Пятницком раскопе, они получат базовые теоретические знания по археологии, сообщил ТАСС руководитель школы Павел Колосницын.

"Приедут около 30 участников в возрасте от 16 до 30 лет. Это люди, интересующиеся историей, археологией. Кто-то уже был на раскопках, и хочет узнать что-то новое, но большинство приезжает в первый раз, потому что интересно посмотреть на древность вживую. География довольно большая - от Мурманска до Краснодара и от Европейской части до Новосибирска", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что археологи будут проводить работы на Пятницком раскопе, где ученые ведут исследования с 2002 года. В средние века здесь располагалась усадьба, но свидетельств о ее владельцах пока не обнаружено. Между тем Старая Русса занимает второе место по количеству берестяных грамот, найденных в Новгородской области. Историки обнаружили здесь 48 древних писем.

"Нам важны не просто яркие находки. Очень хорошо найти берестяную грамоту, сундук с драгоценностями. Все найденные вещи от осколков горшка до берестяной грамоты и ювелирного украшения занимают место в культурном слое. Благодаря тому, что мы это исследуем комплексом, мы получаем гораздо более полную картину средневековой жизни", - рассказал Колосницын.

Кроме грамот среди выдающихся находок прошлых лет вислые и прикладные печати, серебряные гривны и единственная в мире деталь волынки XIV века. По словам руководителя школы, основной работой для участников смен станут исследования непосредственно на раскопе, предполагаются и теоретические лекции. "У нас будет ряд тематических занятий, где мы расскажем, что такое археология как наука, какие в Новгородской области есть археологические памятники, как формируется культурный слой, как работают археологи, расскажем о методике, способах датировки. Такие базовые знания", - уточнил он.

Археологическая школа будет проходить в две смены с 15 по 11 августа. Проект осуществляется Центром археологических исследований Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого при поддержке фонда "История Отечества" и Российского исторического общества.