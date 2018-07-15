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AFP: во Франции обнаружили череп мастодонта

Наука
15 июля, 10:55 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Останки древнего родственника слона были найдены еще в 2014 году, однако более трех лет их скрывали

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Скелет американского мастодонта

Скелет американского мастодонта

© EPA-EFE/THORSTEN WAGNER, архив

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Череп пиренейского мастодонта - древнего родственника слона обнаружили археологи на юго-востоке Франции. Об этом сообщило в субботу AFP.

Согласно его данным, останки обнаружил фермер из города Л`Иль-ан-Донон еще в 2014 году. Мужчина не хотел, чтобы ему мешали трудиться, поэтому несколько скрывал находку. Однако в 2017 году он сообщил об обнаруженном черепе ученым из парижского Музея естественной истории. 

В музеях хранились только четыре зуба-моляра древнего животного, поэтому ученые имели очень мало информации о пиренейском мастодонте. Отмечается, что найденные зубы были обнаружены недалеко от черепа, но 1857 году. Одна пара их хранилась в региональном Музее Тулузы, а вторая - в Париже.

Эти зубы имеют иную форму, чем у мамонта и современного слона, что и позволило считать, что это отдельный представить семейства гомфотериевых из вымерших млекопитающих отряда хоботных. Эти животные мигрировали на территорию нынешней Европы из Африки примерно 18 млн лет назад и полностью вымерли 1,5 млн лет назад.

Как сообщил AFP директор парижского музея Франсис Дюрантон, установлено, что у пиренейских мастодонов были две пары бивней 80-сантиметровой длины. Одни росли из верхней, а другие - из нижней челюсти. Однако ученым предстоит большая работа, за время нахождения в земле череп животного "врос" в скалистый материал. Теперь находку придется высвобождать из него по миллиметру. "Половина работы уже сделана, осталось еще шесть-девять месяцев упорного труда", - пояснил Франсис Дюрантон.

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