Почему Нобелевскую премию мира присудили ICAN

"Организация получает награду за свою работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и за ее новаторские усилия по достижению закрепленного на основе договоров запрета на такое оружие", — говорится в заявлении Норвежского Нобелевского института.

ICAN — молодая организация. Она была создана в австралийском Мельбурне всего десять лет назад и выступает в качестве борца за ядерное разоружение. В ее поддержку высказывались многие общественные и политические деятели, среди которых лауреаты Нобелевской премии мира разных лет — духовный лидер тибетских буддистов далай-лама XIV, один из лидеров кампании по борьбе с апартеидом Десмонд Туту.

Своими корнями ICAN уходит еще во времена генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и президента США Джимми Картера, ведь решение о создании ICAN было принято на заседании другой международной организации — "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (IPPNW). Она была создана в 1980 году, в разгар холодной войны, когда к перспективе тотальной ядерной войны между двумя мировыми сверхдержавами мировая общественность относилась куда более серьезно.

Именитые врачи из США и СССР договорились, что будут бороться за мировое ядерное разоружение и предотвращение глобальной войны с применением разрушительного оружия. Уже через четыре года своей деятельности они получили Приз ЮНЕСКО за мирное образование, а еще через год стали лауреатами Нобелевской премии мира.

BREAKING NEWS The 2017 Nobel Peace Prize is awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) @nuclearban #NobelPrize pic.twitter.com/I5PUiQfFzs — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2017

Так, ICAN получила Нобелевскую премию через 32 года после того, как аналогичной награды были удостоены ее создатели.

Почему сейчас

Внимание мира к проблеме ядерного разоружения вновь приковано "благодаря" КНДР, которая провела в 2016 году сразу два ядерных испытания, а в 2017-м — взорвала под землей водородный боезаряд мощностью 100 килотонн (по оценке южнокорейских специалистов). Как заявил Пхеньян после испытания, этот боезаряд вооруженные силы страны могут поместить "на борт" межконтинентальной баллистической ракеты, способной долететь до западного побережья США.

Об этом факторе напоминает и Норвежский Нобелевский институт: "Мы живем в мире, в котором риск использования ядерного оружия выше, чем это было в течение длительного времени. Некоторые государства модернизируют свои ядерные арсеналы, и существует реальная опасность того, что больше стран попытаются приобрести ядерное оружие, как показывает опыт Северной Кореи".

При этом основным событием, повлиявшим на выбор жюри в пользу ICAN, стала работа организации в сфере продвижения международного запрета на хранение, разработку и применение ядерного оружия.

В сентябре 2017 года для подписания был открыт международный Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). В первый же день его подписало 51 государство, но ни одна ядерная держава, включая Россию, к этим странам не присоединилась. Тем не менее ДЗЯО вступит в силу спустя 90 дней после того, как его ратифицируют 50 стран.

Представитель российского МИД, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов заявил по этому поводу следующее: "Все это напоминает нонсенс, потому что неядерные страны будут запрещать то, чем не располагают".

Тем не менее продвижение ICAN идей, заложенных в ДЗЯО, помогло организации заслужить премию мира.

Послание миру

Руководитель ICAN и ее команда казались очень взволнованными и одновременно радостными, заслушивая речь представителя Норвежского Нобелевского института о присуждении им премии. Веб-портал ICAN и вовсе оказался не готов к столь эпохальному событию: большинство страниц сайта стали недоступны, столкнувшись с огромным количеством запросов.

По случаю награждения премией мира на свой странице в Facebook ICAN сделала заявление: "Этот приз — дань неустанным усилиям многих миллионов активистов и обеспокоенных граждан во всем мире, которые с самого начала атомного века громко протестовали против ядерного оружия, настаивая на том, что оно не может служить законным целям и должно быть навсегда изгнано с лица нашей земли".

Executive Director of ICAN, Beatrice Fihn with signed Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, 7 July 2017 #NobelPrize pic.twitter.com/QTFuSDHAiv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2017

Поздравляя ICAN, Нобелевский комитет выложил в Twitter фотографию исполнительного директора организации Беатрис Фин, держащую в руках подписанный Договор о запрещении ядерного оружия. Сама Фин поблагодарила Нобелевский комитет, но заявила, что борьба за ядерное разоружение продолжается.

"Мы еще не закончили. Работа не закончена до тех пор, пока ядерное оружие не исчезнет", — заявила исполнительный директор организации-лауреата.

Александр Мосесов