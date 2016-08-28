Фестиваль науки MOST собрал более 5 тыс. гостей

В наводнениях на востоке Индии погибли 156, пострадали около 1,4 млн человекПроисшествия 28 августа, 21:29
Менеджер кампании Трампа: магнат будет относиться к мигрантам честно и гуманноМеждународная панорама 28 августа, 21:12
Бывший советник Обамы назвал Трампа клиническим психопатомМеждународная панорама 28 августа, 20:20
Меркель: еще не время снимать санкции против РФ, но вопрос может оказаться на повестке дняМеждународная панорама 28 августа, 19:45
Слон, замеченный недалеко от Белорусского вокзала в Москве, снимался в киноОбщество 28 августа, 18:40
Министр обороны Украины уволил своего советника за подделку фотоснимков из ДонбассаМеждународная панорама 28 августа, 18:03
Пушков: появление Турции в Сирии не ослабляет позиции РФ в регионеПолитика 28 августа, 17:55
Кафельников занял четвертое место в чемпионате России по гольфуСпорт 28 августа, 17:45
ПКР ожидает решения по индивидуальным заявкам паралимпийцев 29 августаСпорт 28 августа, 17:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Фестиваль науки для взрослых и детей MOST (Moscow Open Science Territory), прошедший в воскресенье в столичном ЦПКиО им. Горького, посетили более 5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил организатор мероприятия, заведующий редакцией портала "Чердак: Наука, технологии, будущее" Егор Быковский.
"Праздник удался, в целом наш фестиваль посетило более 5 тысяч человек. Особый интерес вызвали детские мастер-класс "Умной Москвы" и музея "Живые системы". Давно я не видел таких горящих глаз. Химическое шоу "Арт-науки" продержало зрителей в напряжении целых два часа", - сказал Быковский.
Фестиваль науки шел на трех площадках. Гости смогли увидеть шоу с научными экспериментами, высокотехнологичное пиксельное световое представление Astra, принять участие в мастер-классах "Твоя ДНК", "Чувство вкуса" и не только.
Гости праздника увидели химические эксперименты и опыты в шоу-программе российской команды ArtNauka "Доктор Фактум: парадокс всезнания". Кроме того, в фестивале участвовали молодые ученые и популяризаторы науки, выступившие со стендапами.
Юные гости праздника смогли стать настоящими исследователями: на подиуме рядом с Крымским мостом для них прошли мастер-класс от "Умной Москвы", во время которых дети разбирали и собирали разные бытовые приборы - от фена и утюга до компьютера и телефона. Музей "Живые системы" провел для ребят серию интерактивных занятий, во время которых показали юным ученым, как выделить ДНК из своей слюны и как выглядит клетка живого организма.
Гости фестиваля смогли узнать, как связаны между собой вкус и запах, поучаствовать в опытах на "Ярмарке научных развлечений", увидеть работу сложного механизма - экспоната "Анатомия человеческого тела". Кроме того, в Ажурной беседке ЦПКиО им. Горького композитор, выпускник МФТИ и РАМ им. Гнесиных Павел Жуков выступил с лекцией по теории музыки.
Фестиваль науки для взрослых и детей MOST прошел в этом году впервые. Его организаторами стали ТАСС и его научно-популярный портал "Чердак".