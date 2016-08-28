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Фестиваль науки MOST собрал более 5 тыс. гостей

Справочная информация Новости агентства
28 августа, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС
Фестиваль шел на трех площадках. Гости смогли увидеть шоу с научными экспериментами, высокотехнологичное пиксельное световое представление, принять участие в мастер-классах
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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Фестиваль науки для взрослых и детей MOST (Moscow Open Science Territory), прошедший в воскресенье в столичном ЦПКиО им. Горького, посетили более 5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил организатор мероприятия, заведующий редакцией портала "Чердак: Наука, технологии, будущее" Егор Быковский.

"Праздник удался, в целом наш фестиваль посетило более 5 тысяч человек. Особый интерес вызвали детские мастер-класс "Умной Москвы" и музея "Живые системы". Давно я не видел таких горящих глаз. Химическое шоу "Арт-науки" продержало зрителей в напряжении целых два часа", - сказал Быковский.

Фестиваль науки шел на трех площадках. Гости смогли увидеть шоу с научными экспериментами, высокотехнологичное пиксельное световое представление Astra, принять участие в мастер-классах "Твоя ДНК", "Чувство вкуса" и не только.

Гости праздника увидели химические эксперименты и опыты в шоу-программе российской команды ArtNauka "Доктор Фактум: парадокс всезнания". Кроме того, в фестивале участвовали молодые ученые и популяризаторы науки, выступившие со стендапами.

Юные гости праздника смогли стать настоящими исследователями: на подиуме рядом с Крымским мостом для них прошли мастер-класс от "Умной Москвы", во время которых дети разбирали и собирали разные бытовые приборы - от фена и утюга до компьютера и телефона. Музей "Живые системы" провел для ребят серию интерактивных занятий, во время которых показали юным ученым, как выделить ДНК из своей слюны и как выглядит клетка живого организма.

Гости фестиваля смогли узнать, как связаны между собой вкус и запах, поучаствовать в опытах на "Ярмарке научных развлечений", увидеть работу сложного механизма - экспоната "Анатомия человеческого тела". Кроме того, в Ажурной беседке ЦПКиО им. Горького композитор, выпускник МФТИ и РАМ им. Гнесиных Павел Жуков выступил с лекцией по теории музыки.

Фестиваль науки для взрослых и детей MOST прошел в этом году впервые. Его организаторами стали ТАСС и его научно-популярный портал "Чердак".

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