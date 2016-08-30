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ТАСС и научно-популярный портал "Чердак" объявили об открытии месяца знаний MOST

Справочная информация Новости агентства
30 августа, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Партнерами проекта выступили Минобрнауки, издательства "Альпина Паблишер" и "Альпина non-fiction", портал "Теории и практики", журнал "Вокруг света" и социальная сеть "ВКонтакте"
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. В преддверии 1 сентября агентство ТАСС и его научно-популярный мультимедийный портал "Чердак" открыли месяц знаний MOST (Московская Открытая Science-Территория), посвященный образованию, науке и технологиям будущего.

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MOST продлится четыре недели, каждая из которых будет посвящена отдельным темам: "Образование", "Наука", "Профессии" и "Технологии будущего". Посетителей сайтов и официальных аккаунтов ТАСС и "Чердака" в соцсетях ждут интерактивные тесты и конкурсы, интересные тексты, видеоконтент и инфографика, а также онлайн-общение с ведущими учеными и экспертами в сфере науки и технологий.

По словам организаторов проекта, пользователи узнают о технологиях и научных разработках, которые, возможно, кардинально изменят жизнь человечества завтра, обсудят с экспертами будущее интернета и новейшие образовательные методики в России и за рубежом, проверят, насколько их собственные представления о развитии современной науки соответствуют последним тенденциям.

Руководитель проекта "Чердак" Егор Быковский отметил, что в рамках месяца знаний будут обсуждаться самый широкий спектр вопросов: "от навыков и профессий, которые нужно освоить сегодня, чтобы не оказаться безработным завтра, до черных дыр, конденсата Бозе-Эйнштейна, исторических загадок и метаматериалов ближайшего будущего". По его словам, "одной из главных "фишек" проекта станут еженедельные ток- шоу, которые будут вестись в прямом эфире из пресс-центра ТАСС". "Их гостями будут ученые, представители инновационных российских компаний и стартапов, эксперты в сфере образования", - добавил Быковский.

Он также отметил, что самые активные участники MOST смогут принять участие в ток-шоу, предварительно зарегистрировавшись в соцсетях. Остальных организаторы ждут в прямых эфирах в сообществах ТАСС во "ВКонтакте" и Facebook, где можно будет оставить комментарий и выиграть призы от издательств за самые интересные вопросы.

Партнерами проекта выступили Министерство образования и науки РФ, издательства "Альпина Паблишер" и "Альпина non-fiction", портал "Теории и практики", журнал "Вокруг света" и социальная сеть "ВКонтакте".

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