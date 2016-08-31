ТАСС стал генеральным информационным партнером Вольного экономического общества России

Футболист сборной России Алан Дзагоев сможет сыграть в матче с ганцамиСпорт 31 августа, 17:47
Цена нефти марки Brent упала ниже $48 за баррельЭкономика и бизнес 31 августа, 17:33
Бывшие футболисты "Спартака" Павел Яковлев и Сергей Паршивлюк перешли в "Анжи"Спорт 31 августа, 17:29
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Стоимость эвакуации автомобилей в Москве с 1 сентября не изменитсяПлатные парковки и эвакуация автомобилей 31 августа, 16:51
ТАСС стал генеральным информационным партнером Вольного экономического общества РоссииНовости агентства 31 августа, 16:47
Индийский борец Датт хочет, чтобы олимпийская медаль Кудухова осталась в семье спортсменаСпорт 31 августа, 16:36
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HONKA построила экоотель "Изумрудный лес"Новости партнеров 31 августа, 16:22
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Согласно документу ТАСС в качестве генерального информационного партнера будет всесторонне освещать деятельность Вольного экономического общества (ВЭО) на своих новостных лентах и интернет ресурсах.
Напомним, Вольное экономическое общество – это старейшая общественная организация России, созданная в 1765 году указом императрицы Екатерины II.
В наши дни ВЭО России – один из ведущих институтов гражданского общества, способствующий выработке общего понимания приоритетных задач и направлений модернизации в научно-техническом и социально-экономическом развитии страны. Организация имеет свои отделения практически во всех регионах России, ее членами являются свыше 300 тысяч экономистов-практиков, ученых и экспертов, представителей власти и бизнеса.
Подробную информацию о Вольном экономическом обществе можно прочитать на сайте ВЭО России.