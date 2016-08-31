ТАСС стал генеральным информационным партнером Вольного экономического общества России

Согласно документу ТАСС в качестве генерального информационного партнера будет всесторонне освещать деятельность Вольного экономического общества (ВЭО) на своих новостных лентах и интернет ресурсах.

Напомним, Вольное экономическое общество – это старейшая общественная организация России, созданная в 1765 году указом императрицы Екатерины II.

В наши дни ВЭО России – один из ведущих институтов гражданского общества, способствующий выработке общего понимания приоритетных задач и направлений модернизации в научно-техническом и социально-экономическом развитии страны. Организация имеет свои отделения практически во всех регионах России, ее членами являются свыше 300 тысяч экономистов-практиков, ученых и экспертов, представителей власти и бизнеса.

Подробную информацию о Вольном экономическом обществе можно прочитать на сайте ВЭО России.