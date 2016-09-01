МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Старейшему в России информационному агентству ТАСС исполняется 112 лет: 1 сентября 1904 года агентство, из сообщений которого в значительной степени складывалась летопись истории страны, начало работать под именем Санкт-Петербургского телеграфного агентства.

ТАСС является одним из самых динамично развивающихся СМИ России. По данным компании "Медиалогия", ТАСС уверенно держит планку самого часто упоминаемого информационного агентства РФ.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, поздравляя коллектив агентства, подчеркнул, что "самая главная ценность агентства - его люди". "Журналисты ТАСС неоднократно становились лауреатами престижных российских и международных профессиональных премий, конкурсов и фестивалей. Наши проекты, главный успех которых зависит от энтузиазма и профессионализма коллег, также получили ряд премий. Без вклада каждого в общее дело никакой успех ТАСС невозможен", - уверен он.

Проекты ТАСС

За последний год ТАСС вывел на рынок несколько новых информационно-познавательных ресурсов, рассчитанных на широкую аудиторию, - это порталы "Это Кавказ" (открыт в сентябре 2015 года) и DV.land (июнь 2016 года). К проекту "Чердак", открытому в 2015 году и нацеленному на популяризацию российской науки и технологий, присоединились крупнейшие российские вузы и исследовательские центры, а на англоязычной ленте ТАСС появилась информлента научных новостей Russian Scientists News Feed.

Активно развиваются портал Welcome 2018 и образовательный интернет-проект paradpobedy.ru. Запущен онлайн-сервис ТАСС-Бизнес. На "Радио 1" по будням теперь можно услышать "Главные новости дня от агентства ТАСС". Большую аудиторию набрали мобильные приложения и паблики ТАСС в популярных соцсетях и мессенджерах. Общая онлайн-аудитория ТАСС достигает 15 млн человек.

В этом году отмечаются 75-летие со дня выхода первого агитационного плаката "Окно ТАСС", а также 90-летие Фотохроники ТАСС. Юбилей старейшей фотослужбы страны ТАСС отмечает целой серией тематических фотовыставок, а также беспрецедентным среди российских СМИ по масштабу работ совместным проектом с Банком ВТБ - оцифровкой 850 тыс. изображений из фотоархива.

Награды ТАСС

Портал "Это Кавказ" получил первую премию ежегодного конкурса "Медиа-Кавказ", стал победителем Всероссийского журналистского конкурса "СМИротворец" и ежегодного конкурса "Digital-communications AWARDS - 2016". Научно-популярный портал "Чердак" стал лауреатом премии Tech in Media как лучшее онлайн-СМИ, освещающее инновационную тематику. ТАСС стал лауреатом "МедиаТЭК" в номинации "ТЭК России за рубежом" и получил премию в специальной номинации "За лучшие личные интервью с лидерами отрасли российского ТЭК".

История ТАСС

Агентство было создано в 1904 году по указу императора Николая II. Первоначально оно именовалось Санкт-Петербургское телеграфное агентство (1904-1914 годы), затем - Петроградское телеграфное агентство (1914-1918), РОСТА (1918-1925), ТАСС (1925-1992), ИТАР-ТАСС (1992-2014) и опять ТАСС (с 2014 года).

Все эти годы агентство ни на минуту не прекращало работу, было свидетелем всех значимых событий в стране и мире, источником достоверной официальной информации, а также поддерживало и создавало по-настоящему важные общественно-политические проекты.

В разные годы в нем работали и с ним сотрудничали выдающиеся российские писатели, поэты, художники, политические и общественные деятели: Владимир Маяковский, Константин Паустовский, Валентин Катаев, Михаил Черемных, Кукрыниксы, Павел Соколов-Скаля, Илья Эренбург, Самуил Маршак и другие.