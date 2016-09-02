Все самые важные новости и мероприятия ВЭФ-2016 найдут отражение в материалах ТАСС

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Информагентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума, предоставляя участникам, гостям и представителям СМИ доступ к новостям и фоторепортажам со всех значимых мероприятий ВЭФ-2016.
Журналисты агентства в режиме реального времени рассказывают о ключевых событиях форума на информационных лентах ТАСС, которые в том числе транслируются в "бегущей строке" на стенде ТАСС.
Сервис фотохостинга дает возможность бесплатно просматривать и скачивать в высоком разрешении фоторепортажи со всех мероприятий ВЭФ-2016, открытых для прессы. Фотобанк форума работает по адресу http://forumvostok.tassphoto.com. Сервис адаптирован к просмотру с мобильных устройств. Все фотографии в нем систематизированы по разделам: "Главные новости", "В преддверии форума", "Деловые мероприятия", "Культурные мероприятия" и "Из жизни форума". Также здесь представлены архивные кадры с ВЭФ-2015 и виды Владивостока.
Представители ТАСС стали и непосредственными участниками мероприятий. Так, советник генерального директора ТАСС Андрей Соколов в рамках сессии "Туристический Дальний Восток: открывая возможности" рассказал о комплексных медиапроектах ТАСС и новом ресурсе DV.Land, который посвящен Дальнему Востоку. Этот портал в перспективе должен стать ключевым источником информации о Дальнем Востоке для широкой аудитории и будет способствовать развитию туризма в регионе.
Также агентство стало модератором питч-сессии инвестиционных проектов ВЭФ-2016.