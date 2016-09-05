Российская книжная палата примет участие в книжной выставке-ярмарке на ВДНХ

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C 7 по 11 сентября в павильоне №75 ВДНХ пройдет Московская международная книжная выставка-ярмарка – одно из важнейших событий года в книгоиздательской отрасли. Информационное агентство России "ТАСС" выступает в качестве ее генерального информационного партнера.
В рамках деловой программы ММКВЯ-2016 филиал ТАСС Российская книжная палата проведет серию мероприятий для специалистов отрасли.
8 сентября с 10:00 до 11:30 в конференц-зале № 215 павильона № 75 ВДНХ состоится научно-практический семинар "Вопросы правоприменения новаций в Законе об обязательном экземпляре документов". Его задача – способствовать взаимодействию издателей, распространителей, библиотек и архивов в процессе государственной регистрации изданий, а также для формирования консолидированной позиции всех субъектов книжного дела по новациям в законодательство об обязательном экземпляре. С докладами на семинаре выступят директор Российской книжной палаты Елена Ногина ("Варианты и предложения по оптимизации федерального закона об обязательном экземпляре документов") и замдиректора по науке РКП Константин Сухоруков ("Основные проблемы и пробелы действующего федерального законодательства об обязательном экземпляре документов").
Также 8 сентября с 11:30 до 13:00 в конференц-зале № 215 павильона № 75 ВДНХ пройдет семинар "Работа Национального центра ISSN России". Его участники узнают о промежуточных итогах работы Национального центра ISSN России, особенностях регистрации российских изданий, а также услышат мнения специалистов по ряду других актуальных вопросов. О международной системе регистрации сериальных изданий и ее основных целях, задачах и стратегии развития расскажет директор Международного центра ISSN Гаэль Беке (Gaelle Bequet).
Темами доклада замдиректора по библиографии РКП Ирины Ильиной и руководителя НИО статистики печати и международной стандартной нумерации РКП Галины Перовой станут "Национальный центр ISSN России – как часть информационной технологии Российской книжной палаты" и "Национальный центр ISSN России – первый опыт организации работ".
Вход на семинары Российской книжной палаты бесплатный, предварительной регистрации не требуется.