Выставка "Открывая Утопию" будет представлена на Лондонской биеннале дизайна

17 апреля 1985 г. Выставка "Дизайн - социалистическому обществу". Сотрудница ВНИИТЭ Елена Величкина во время демонстрации кухонного комплекта "Даша" на ВДНХ. © ТАСС / Роман Денисов

Сегодня в британской столице в культурном центре Соммерсет-Хаус открылась Лондонская биеннале дизайна, посвященная новым технологиям и промышленному дизайну. Дизайнеры, художники и инженеры-конструкторы из более чем 40 стран мира привезли на биеннале свои оригинальные идеи и проекты оформления всевозможных предметов и устройства пространства.

Московский музей дизайна впервые принимает участие в этом масштабном выставочном проекте и представляет здесь экспозицию "Открывая Утопию".

Российская экспозиция познакомит посетителей с неизвестными страницами истории советского дизайна, впервые покажет публике архивы художников-конструкторов 1960−1980-х годов, а также представит лучшие современные образцы дизайна ведущих российских предприятий.

В частности, и специалистам, и обычным посетителям будет небезынтересно узнать об уникальной системе дизайна, существовавшей в СССР, и ее центре – Всесоюзном научно-исследовательском институте технической эстетики (ВНИИТЭ). Сегодня мало кто знает, что наряду с инженерами и конструкторами в этом НИИ работали также социологи, философы, историки культуры и искусства. Поэтому в числе таких редких экспонатов на выставке "Открывая Утопию" представлены документы, макеты, чертежи и рисунки советских дизайнеров, которые удалось спасти в 1990-х годах после развала государственной системы дизайна СССР.

О современных разработках российских дизайнеров можно будет узнать в рамках "Дня России", который пройдет 17 сентября на Лондонской биеннале дизайна. Его участниками станут представители Министерства промышленности и торговли РФ и производственных предприятий, ведущие промышленные художники-конструкторы и историки дизайна.

Лондонская биеннале дизайна будет работать до 27 сентября.

ТАСС выступает информационным партнером выставки и расскажет об ее новостях на своих ресурсах.

Подробно познакомиться с ее программой можно на сайте выставки London Design Biennale 2016.